Президент Италии объявил ультиматум политическим партиям

Президент Италии Серджо Маттарелла из-за отсутствия парламентского большинства предложил главным политическим партиям страны поддержать нейтральное правительство или согласиться на повторные выборы, передает РИА «Новости»

"Правительство Паоло Джентилони выполнило свои функции, его работа не может быть продлена в связи с отсутствием парламентского большинства", — сказал Маттарелла во время третьего раунда консультаций по формированию правительства.

Он отметил, что руководители партий запросили больше времени для поиска компромиссов, однако отсутствие вариантов для формирования политического большинства может привести либо к созданию нейтрального правительства «со сроком полномочий до декабря», либо к внеочередным выборам летом или осенью нынешнего года.

"Таким образом, впервые в истории республики легислатура может завершиться, не начавшись", — резюмировал президент Италии.

Ранее сообщалось, что Маттарелла попросил Джентилони продолжить исполнять обязанности премьера.