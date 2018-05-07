Воробьев о готовности Гусева: «Будем смотреть на его состояние. Что говорить ни о чем»

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Илья Воробьев высказался о форме недавно прибывшего и тренировавшегося отдельно форварда Никиты Гусева . Действующие бронзовые призеры россияне выиграли все три своих матча на ЧМ, притом все — разгромно и всухую, 20:0 по голам.

«По сравнению со вчерашним восстановлением форма Гусева уже лучше, но пока не может играть в хоккей на этом уровне. Дни отдыха вообще очень кстати, потому что провели три матча за четыре дня. Пора бы уже отдохнуть. Будем смотреть на состояние Гусева. Что говорить ни о чем — есть вероятность, что сыграет с чехами. Можно быстро травму получить, если выйти не полностью готовым.

Первая тройка создает больше моментов, чем все остальные вместе взятые? Почему меня это должно беспокоить. Подумаю над тем, что ровности не хватает. Если все центральные будут в строю, то Миша Григоренко будет играть с краю.