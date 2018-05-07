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Невзоров прочитает лекцию перед матчем «Зенит» — «СКА-Хабаровск»
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Невзоров прочитает лекцию перед матчем «Зенит» — «СКА-Хабаровск» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
"Зенит" рассказал о культурно-развлекательной программе перед матчем 30-го тура чемпионата России против «СКА-Хабаровск». Мероприятия пройдут на арене «Санкт-Петербург» под названием «ЧПХ-Променад» ("Что петербуржцу хорошо").
Ключевой зоной воскресного «ЧПХ-Променада» станет фойе АК «Россия» Трибуны С на втором этаже стадиона.
С 11.00 до 12.00 с болельщиками встретится Виктор Файзулин. Трехкратный чемпион России, обладатель Кубка и Суперкубка России, Кубка и Суперкубка УЕФА, а также участник чемпионата мира проведет автограф-сессию и пообщается со зрителями.
С 12.00 до 12.45 историк, краевед, писатель, журналист, основатель классической гимназии № 610 и Дома культуры Лев Лурье проведет лекцию, посвященную истории Петербурга.
С 13.00 до 13.30 легенда телевидения и культовый журналист Александр Невзоров расскажет слушателям о петербургской идентичности.
Перед АК «Россия» Трибуной C и трибуной B болельщики смогут услышать концерт симфонического оркестра, отдохнуть на удобных шезлонгах и принять участие в уличных играх от друзей и партнеров клуба: ИТМО, #небойсяспорта, баскетбольного клуба «Зенит» и Ollis Club.
Традиционный кинотеатр на пятом этаже АК «Россия» Трибуны С покажет художественный фильм «Питер FM». На концертной площадке «Live на Крестовском» впервые в истории выступят сразу три коллектива, представляющие петербургский рок — «Торба-на-Круче», «Бивни» и «НЭП».
Игра состоится 13 мая, в 14.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
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