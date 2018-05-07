Трансферный дайджест. 1-7 мая

Испанский нападающий близок к тому, чтобы стать очередной звездой, которая на старости футбольных лет будет зажигать в США. Как сообщает AS, Торрес находится в шаге от подписания контракта с «Чикаго Файр». Кроме того, Торрес интересен «Ди Си Юнайтед», однако именно чикагский клуб проявляет наибольшую инициативу.

34-летний нападающий, который уже точно уходит из «Атлетико», в ближайшее время должен встретиться с представителями клуба в Мадриде, чтобы согласовать последние детали контракта и собственно поставить подпись под соглашением.

Стоит отметить, что «Чикаго» возглавляет Велько Паунович , который в свое время играл за «Атлетико» вместе с Торресом. Также напомним, что за «Файр» играет экс-капитан сборной Германии Бастиан Швайнштайгер

Наш прогноз: MLS Яя Туре«Манчестер Сити», полузащитник, 34 года

Совместная история Туре и «Ман Сити» подходит к своему логическому завершению. «Горожане» уже официально сообщили о том, что ивуариец покинет клуб после окончания текущего сезона.

«Яя не останется в клубе в следующем сезоне. В матче с «Брайтоном» мы сосредоточимся на победе ради Яя. Мы хотим выиграть этот матч для него», — сказал Хосеп Гвардиола.

Туре покинет «Ман Сити» на правах свободного агента и сможет хорошенько подумать над выбором клуба. Сам 34-летний футболист хочет остаться в Англии, так как считает, что его может быть полезен на высоком уровне. Кроме того, семья Туре проживает в Англии. По данным СМИ, зарплата не будет играть ключевую роль на данном этапе карьеры Туре, а потому варианты с Китаем и MLS отпадают.

Среди возможных претендентов на Туре называют «Эвертон», «Бернли» и «Хаддерсфилд»

Наш прогноз: Англия

Сами Хедира«Ювентус», полузащитник, 31 год Полузащитник «Ювентуса» сам породил слухи о своем будущем. Хедира однозначно дал понять, что хотел бы еще поиграть в Англии.

«Мне здесь хорошо, но мне всегда нравились новые вызовы. Я бы хотел выиграть как можно больше титулов в максимально возможном количестве чемпионатов. Я всегда хотел поиграть в Премьер-лиге. Я уже выигрывал в Испании, Германии и Италии, но у меня нет золота АПЛ. Но я не хочу загадывать наперед», — сказал Хедира.

Стоит отметить, что контракт Хедиры с «Юве» заканчивается через год. Среди желающих подписать немца, по данным СМИ, английские « Манчестер Юнайтед », «Арсенала» и «Челси».

Наш прогноз: «Ювентус»

Альваро Мората«Челси», нападающий, 25 лет Нападающий «Челси» летом может вернуться в «Ювентус». Как сообщает RAI Sport, Мората уже согласовал со «Старой Синьорой» условия личного контракта и готов пойти на уменьшение заработной платы.

«Ювентус» якобы готов взять Морату в аренду у «Челси» на два года и при этом перевести на счет лондонцев сперва 15 миллионов евро, а уже летом 2019 года — выкупить игрока и добавить еще 45 миллионов.

Напомним, Мората выступал за «Ювентус» в период с 2014 по 2016 годы. Камбэк в Турин может стать уже вторым в карьере испанца — ранее он возвращался в состав «Реала» , воспитанником которого является.

Наш прогноз: «Ювентус»

Антуан Гризманн «Атлетико», нападающий, 27 лет Новый виток в саге под названием «Гризманн переходит в „Барселону“. Масла в огонь подлил Луис Суарес , который высказал мнение о возможном трансфере француза так, что это уже как будто состоявшийся факт. „Он приходит не для того, чтобы занять чьё-то место. У него есть амбиции выиграть что-то важное“, — отметил уругваец.

Следом слова Суареса прокомментировал Эрнесто Вальверде: „Суарес говорил образно. Гризманн выступает за Атлетико и я не знаю, перейдет ли он в 'Барселону. Может, Суарес знает больше об этом трансфере. Не хочу разбрасываться голословными заявлениями, но Гризманн в другом клубе и будущее пока неизвестно'.

Затем высказался еще и президент 'Барсы' Хосеп Бартомеу. Мол, клуб контактирует с агентами Гризманна, однако обсуждать игрока другого клуба не стоит.

И троеточие в этой истории пока что поставил президент 'Атлетико' Энрике Серезо: 'У меня нет никаких сомнений, что Гризманн останется в Атлетико на следующий сезон. Он игрок Атлетико и летом им останется'.

Наш прогноз: 'Атлетико'

Пепе Рейна'Наполи', вратарь, 35 лет 'Ливерпуль' хочет увести голкипера Пепе Рейну из-под носа у 'Милана'. Вратарь уже точно покинет 'Наполи' и ранее якобы дал согласие на свой переход на правах свободного агента в состав 'россонери'. Однако теперь, по данным Marca, в борьбу за вратаря включились мерсисайдцы. Отмечается, что возвращение на 'Энфилд' стало бы отличным шагом для ветерана.

Сам Рейна пока признался, что его уход из 'Наполи' связан с конфликтом с президентом клуба Аурелио де Лоурентисом: 'Всегда, когда бы меня не спрашивали, я говорю, что влюблен в этот город, моя команда это Наполи. Я бы остался здесь навсегда, если бы не Де Лаурентис. Это его вина, что мне приходится уходить'.

Наш прогноз: 'Милан'

Сергей Милинкович-Савич'Лацио', полузащитник, 23 года

Талант из 'Лацио' Милинкович-Савич летом может перебраться в 'Манчестер Юнайтед'. И не просто перебраться, а стать вторым самым дорогим трансфером в истории манкунианцев после Поля Погба

По данным The Sun, 'МЮ' готов заплатить за хавбека порядка 90 миллионов евро. 'Красные дьяволы' хотели сбить цену, однако 'Лацио' настоял на своем. В борьбе за сербского полузащитника 'Ман Юнайтед' обошел 'Реал', ПСЖ, 'Челси' и 'Тоттенхэм'.

Наш прогноз: Не останется в 'Лацио'

Антони Марсьяль'Манчестер Юнайтед', нападающий, 22 года

Судя по всему, должно произойти что-то экстраординарное, чтобы Марсьяль остался в 'Манчестер Юнайтед'. Талантливый форвард не получает того игрового времени, которое ему хотелось бы иметь и отказался продлевать контракт.

Уже нашелся и отличный вариант для 'МЮ'. Манкунианцы готовы отдать Марсьяля в 'Челси', но при двух условиях. Условие первое — 40 миллионов фунтов, условие второе — Виллиан. Давно известно, что Жозе Моуринью является большим поклонником таланта бразильца и хотел бы видеть его в Манчестере. Пойдет ли 'Челси' на такие условия — пока неизвестно.

Также список претендентов на Марсьяля дополняют 'Ювентус', 'Бавария' и 'Тоттенхэм'.

Наш прогноз: Покинет 'МЮ'