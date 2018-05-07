Как бывший футболист сборной России Петр Соколов стал шпионить против СССР

Крайний защитник сборной России по футболу П. П. Соколов большую часть своей жизни посвятил шпионской работе против советского государства, успев поработать на три военные разведки. Спецслужбы СССР знали, где он скрывается, но достать нацистского пособника так и не смогли (или не захотели).

Петя-плюнь играл вместе с Бианки

По материалам, собранным питерским историком Сергеем Глезеровым, автором книги «Удельная. Очерки истории», Петр Соколов был коренным петербуржцем. Футболом он увлекся во время учебы в университете. В начале ХХ века этот вид спорта в России только начинал серьезно развиваться. Соколов играл в 1909–1917 годах за питерские команды «Удельная» и «Унитас». Некоторые специалисты в области истории футбола считают его, чемпиона страны в составе петербургской сборной, непревзойденным правым защитником в России того времени. Как пишет Глезеров, в одном из составов «Унитаса» вместе с Соколовым гонял мяч нападающим и будущий известный советский детский писатель Виталий Бианки. У Соколова было прозвище Петя-плюнь: прежде чем пробить штрафной, он обычно плевал себе под ноги.

Сборная России по футболу, в которую входил и Петр Соколов, впервые за всю историю этого вида спорта приняла участие в Олимпиаде 1912 года в шведском Стокгольме и проиграла все три матча — Финляндии, Германии и Норвегии.

Агент британской разведки

Историк отечественных спецслужб Олег Константинович Матвеев рассказывает, что Соколов помимо футбола серьезно занимался борьбой и боксом. Перед началом Октябрьской революции он успел окончить школу прапорщиков. По информации Матвеева, шпионить против Советов бывший спортсмен начал в 1918 году в петроградском подполье белогвардейцев. С прапорщиком Соколовым поддерживала связь британская военная разведка MI1. Его переправили в Финляндию. Агент, которому англичане дали оперативный псевдоним «Голкипер», неоднократно в качестве курьера и проводника по чекистским документам переходил из Териоки в Петроград и обратно.

В 1920-х годах Соколов-Голкипер в Финляндии продолжал активно сотрудничать с британской разведкой. В Териоки он организовал футбольную команду из числа русских эмигрантов. Среди своих футболистов он потом подбирал кандидатов для шпионажа в пользу MI1. Самые способные забрасывались в советский тыл. Параллельно футболист-шпион участвовал в деятельности различных эмигрантских общественных организаций, таких как Русский Обще-Воинский Союз (РОВС).

По данным О. К. Матвеева, в ОГПУ знали о шпионе П. Соколове и о том, чем он занимается и на кого работает. Историк в своем исследовании приводит текст донесения начальнику Контрразведывательного отдела ОГПУ Артуру Артузову , датированного декабрем 1924 года, в котором подробнейшим образом изложена информация как о шпионской деятельности Голкипера, так и о месте его настоящего жительства.

Неоднократная смена хозяев

В советско-финскую войну П. Соколова завербовали уже финские спецслужбы. Профессиональный шпион стал пропагандистом, помогающим Генштабу Суоми разлагать моральный дух воинов РККА, в том числе работал радиодиктором.

С началом Великой Отечественной перспективным шпионом Соколовым заинтересовался Абвер. С немецкой военной разведкой, по сведениям Матвеева, бывший футболист начал сотрудничать, не прекращая пропагандистской деятельности у финнов. Вскоре гитлеровцы взяли его в разработку. Соколов, пользуясь несколькими псевдонимами, разъезжал по созданным Абвером на оккупированной территории СССР разведшколам, где инструктировал будущих гитлеровских шпионов и проводил с ними полевые занятия. Кроме того, предатель активно контактировал с власовской РОА, вербуя в ней будущих шпионов. По показаниям диверсантов, разоблаченных СМЕРШ, Соколов был очень популярен среди эмигрантов, умел убеждать. Его характеризовали как очень сильного и весьма хитрого человека — Голкипер чувствовал опасность за версту.

Почуяв неладное, быстро исчез

В конце 1944 года, поняв, что война с СССР проиграна и надо спасать свою шкуру, П. Соколов, бросив в Финляндии жену с двумя детьми (с ними он больше никогда не виделся), перебрался в Швецию. К тому времени в СССР он уже находился во всесоюзном розыске. Спустя 10 лет после окончания войны советские спецслужбы обнаружили Соколова (по новым документам Питера Салина) в Стокгольме — в том самом городе, где более 40 лет назад он играл в олимпийских матчах. Особо опасный преступник обзавелся новой семьей, нажил двоих детей. Умер 80-летний Салин-Соколов своей смертью в 1971 году, похоронен в пригороде Стокгольма под очередным своим псевдонимом. Могилу Голкипера спустя десятилетия отыскал спортивный журналист, главред питерской газеты «Футбольный архив» и автор «Летописи российского футбола» Ю. П. Лукосяк.