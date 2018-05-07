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В Ростове-на-Дону выпустили коллекционные транспортные карты к ЧМ-2018
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В Ростове-на-Дону выпустили коллекционные транспортные карты к ЧМ-2018 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Советский спорт
С 7 мая и до окончания чемпионата мира по футболу информационный центр Агентства развития платежных систем реализует необычные транспортные карты.
«Коллекционные карты «Простор» выпущены специально к ЧМ-2018 ограниченным тиражом», — приводит «Российская газета» слова представителя агентства.
Стоимость карты — 300 рублей, пять поездок уже включены в стоимость карты.
На лицевой стороне карты изображены флаги стран-участниц ЧМ-2018, матчи с которыми пройдут в Ростове-на-Дону: Бразилии, Швейцарии, Исландии, Хорватии, Уругвая, Саудовской Аравии, Южной Кореи и Мексики.
Фото: «Российская газета»
Напомним, турнир пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.
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