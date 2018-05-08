«Нью-Йорк Никс» объявил о назначении Физдэйла главным тренером

Руководство «Нью-Йорка» приняло решение уволить тренера Джеффа Хорнасека из-за неудачных выступлений команды. Таким образом, клуб остался без тренера после завершения регулярного чемпионата.

Напоминаем, что Физдэйл был отправлен в отставку с поста главного тренера «Мемфис Гриззлиз».

Ранее «Финикс Санз» объявил о том, что пост главного тренера команды займет американский баскетбольный тренер югославского происхождения Игор Кокошков.