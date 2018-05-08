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«Нью-Йорк Никс» объявил о назначении Физдэйла главным тренером
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«Нью-Йорк Никс» объявил о назначении Физдэйла главным тренером 

Газета.Ru 46 минут назад
Фото: Газета.Ru
Главным тренером «Нью-Йорк Никс» официально объявлен Дэвид Физдэйл, сообщает "Советский спорт".
Руководство «Нью-Йорка» приняло решение уволить тренера Джеффа Хорнасека из-за неудачных выступлений команды. Таким образом, клуб остался без тренера после завершения регулярного чемпионата.
Напоминаем, что Физдэйл был отправлен в отставку с поста главного тренера «Мемфис Гриззлиз».
Ранее «Финикс Санз» объявил о том, что пост главного тренера команды займет американский баскетбольный тренер югославского происхождения Игор Кокошков.
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