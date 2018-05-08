Экс-генсек РФС прокомментировал назначение Голодец вице-премьером по спорту

"Что касается Ольги Голодец, которая сейчас будет отвечать за спорт, то, когда я работал в московском «Динамо» (Воробьев был первым вице-президентом и генеральным директором бело-голубых с 1992 по 1997 год. — «Газета.Ru»), там трудился тренером ее дядя Адамас Голодец. Так что наверняка какие-то гены ей передались.

Об Адамасе Соломоновиче у меня остались самые хорошие воспоминания, так что в области спорта Голодец будет достаточно хорошей кандидатурой", — рассказал эксперт.

Полное интервью бывшего генсека РФС «Газете.Ru» можно прочитать здесь.