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Экс-генсек РФС прокомментировал назначение Голодец вице-премьером по спорту
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Экс-генсек РФС прокомментировал назначение Голодец вице-премьером по спорту 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьев в интервью корреспонденту "Газеты.Ru" Эльвире Харуновой прокомментировал возможное назначение Ольги Голодец на пост заместителя по вопросам культуры и спорта.
"Что касается Ольги Голодец, которая сейчас будет отвечать за спорт, то, когда я работал в московском «Динамо» (Воробьев был первым вице-президентом и генеральным директором бело-голубых с 1992 по 1997 год. — «Газета.Ru»), там трудился тренером ее дядя Адамас Голодец. Так что наверняка какие-то гены ей передались.
Об Адамасе Соломоновиче у меня остались самые хорошие воспоминания, так что в области спорта Голодец будет достаточно хорошей кандидатурой", — рассказал эксперт.
Полное интервью бывшего генсека РФС «Газете.Ru» можно прочитать здесь.
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