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Вратарь «Тосно» Юрченко рассказал о возможном недопуске до участия в ЛЕ
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Вратарь «Тосно» Юрченко рассказал о возможном недопуске до участия в ЛЕ 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Вратарь «Тосно» Давид Юрченко прокомментировал информацию о том, что клуб может не попасть в европейский чемпионат даже в случае победы в Кубке России. Слова футболиста приводит газета «Известия».
"Бумажная волокита нас никак не касается — в клубе есть соответствующие органы, которые занимаются этими вопросами. Мы же должны играть и биться за трофей. Не стоит обращать внимание на все, что пишут и говорят.
Конечно, есть некие нервы и эмоции, попытки на нас надавить, но на команду это никак не влияет, потому что впереди финал, в котором каждый хочет победить", — сказал игрок.
Ранее генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко прокомментировал информацию о том, что победитель Кубка России может быть не допущен до участия в Лиге Европы.
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