Вратарь «Тосно» Юрченко рассказал о возможном недопуске до участия в ЛЕ

Вратарь «Тосно» Давид Юрченко прокомментировал информацию о том, что клуб может не попасть в европейский чемпионат даже в случае победы в Кубке России. Слова футболиста приводит газета «Известия»

"Бумажная волокита нас никак не касается — в клубе есть соответствующие органы, которые занимаются этими вопросами. Мы же должны играть и биться за трофей. Не стоит обращать внимание на все, что пишут и говорят.

Конечно, есть некие нервы и эмоции, попытки на нас надавить, но на команду это никак не влияет, потому что впереди финал, в котором каждый хочет победить", — сказал игрок.