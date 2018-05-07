Смотрим на звезды

Завершаются технические работы в обсерватории Парка Горького. Наблюдать за небом желающие смогут уже через несколько дней.

После зимнего перерыва обсерватория открылась 12 апреля. В тот же день прошла торжественная церемония закладки капсулы памяти потомкам.

Учредитель благотворительного фонда «Созвездие добра» имени Олега Журавского Ольга Журавская признаётся, что хочет, чтобы через 25 лет потомки прочитали это письмо и смогли ответить на те вопросы, которые в нем заданы.

В послании говорится о важности и значимости инвестиций в будущих чемпионов России, о нынешнем 2018 годе, о том, что он уже стал вдохновляющим, сенсационным и поучительным. Речь в письме также зашла о чемпионате мира по футболу, который пройдет летом в России.

Николай Валуев отметил, что самое важное для него, чтобы те, кто откроет капсулу, увидели, что их родители, предки заботились о будущем страны, о своих детях, об их будущем.

— Очень хочется, чтобы наши чемпионы, наши спортсмены, которые каждый год доказывают свою силу на ведущих международных соревнованиях, обязательно оказались на высоком пьедестале почёта. Самое главное, чтобы именно российский флаг поднимался выше, говоря о том, что наша страна имеет богатые спортивные традиции, — говорит Николай Валуев.

— Сама капсула сделана из Никеля, а гравировка на ней «Вскрыть 12 апреля 2043 года» — золотое напыление, — поясняет Ольга. — Это индивидуальный проект художника из Златоуста. Второй такой капсулы нет.

— Мы написали послание и через 25 лет вскроем капсулу, прочитаем послание, и посмотрим, что сбылось, а что нет, — говорит Евгений Ловчев, и под аплодисменты капсула передаётся хранителю обсерватории.

Послание потомкам подписали Евгений Савин, Николай Валуев, Ольга Журавская, Евгений Ловчев, многолетний участник игры «Что? Где? Когда?» Борис Левин , телеведущая Мария Орзун, участник шоу «Лучше всех», юный шахматист Миша Осипов . После торжественной церемонии гости смогли принять участие в квесте и пообщаться с астрономами.

После праздников понаблюдать за звездами можно каждый день, но только в ясную погоду. В таком режиме обсерватория будет работать до сентября.

Справка:

Обсерватория в Парке Горького — одна из старейших в Москве. Она была открыта в середине 1950-х годов: зайти внутрь и понаблюдать за звездами мог любой посетитель. В 90-е Обсерватория была закрыта и возобновила работу только в 2012 году. После реставрации здесь установили раздвижной купол и два телескопа: дневной со стократным увеличением — для наблюдений за Солнцем и вечерний с увеличением до 500 крат, с помощью которого можно рассматривать звезды, планеты и объекты далекого космоса.