Русские вышибалы и бампербол: тестируем, каким необычным и редким спортом можно заняться в Тюмени

Мы продолжаем рассказывать о самых необычных видах спорта, которыми можно заняться в Тюмени. В прошлый раз мы махали шашкой, пробовали себя в роли каюра и играли в слэмбол. Теперь хотим познакомить вас с жестким и бесстрашным американским футболом, веселым бамперболом, а также настоящими русскими вышибалами. В каждой из этих игр принимала участие я — Юлия Мальцева. Поэтому буду рассказывать от первого лица всё, что думаю о спорте.

Тестим необычный спорт

Бампербол

По бамперболу, несмотря на его несерьезный вид, проводят настоящие чемпионаты. Фанатов у него не меньше, чем у любого другого спорта. Но в России к нему больше относятся как к развлечению. И так, каковы правила игры?

— Это почти то же самое, что и футбол. Команды становятся на линии ворот, мяч устанавливается посреди поля. По свистку игроки бегут навстречу друг к другу и пытаются завладеть мячом, чтобы забить гол сопернику. Всё осложняет форма одежды, а именно эти огромные шары, которые надевают на себя участники. Вес у них немаленький — 9 килограммов! Да и при столкновении с другими игроками человека отпружинивает, — рассказывает инструктор Александр Ярунов.

Бегать в шарах действительно непросто, но интересно. В них можно не бояться падать. А если научиться небольшим трюкам, то и вовсе не захочется, чтобы игра заканчивалась. Правда, уже после двух таймов ноги начинают подкашиваться. Уж слишком энергозатратная игра. Но, как признается инструктор, больше всего устают взрослые. Дети же могут резвиться до двух часов.

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Русские вышибалы

Все помнят, как в детстве убегали от мяча или целились им в игроков? Теперь эту озорную игру предлагают проводить на батутах. Тут придется хорошенько изловчиться, чтобы не получить мячом. Усложняет эту задачу то, что все команды в этот момент прыгают на батуте. Поэтому участникам совершенно непонятно, куда целится соперник. При этом падать в случае чего не больно.

— Правила очень простые. Нужно разделиться на две команды и мячом попасть в соперника. В среднем игра длится минут семь. Побеждает та команда, у которой больше всего участников осталось «в живых», — объясняет инструктор Сергей Пелевин.

Играть в русские вышибалы в такой вариации веселее, хоть и непривычно. Отмечу, что мячи в этой игре по размеру отличаются от обычных, чтобы не травмировать игроков.

Пароли и явки: вспомнить детство и поиграть в вышибалы можно в батутном центре «Атмосфера» на Тимофея Чаркова, 60.

Американский футбол

Этот вид спорта придется по вкусу физически развитым мужчинам. Девушкам классический американский футбол, скорее всего, не понравится — это контактная игра, местами даже агрессивная. Но несмотря на то, что футболисты часто сбивают друг друга с ног, от синяков и других повреждений их спасает специальное снаряжение. Бывает и женский футбол. От классического он отличается тем, что участницы играют без контакта.

— Смысл игры прост: нужно занести мяч за очковую зону противника, — говорит Евгений Желтухин , капитан команды Tumen Black Sables.

Кстати, как раз сейчас идет набор игроков в команду. Поэтому если вы тоже хотите испытать себя в этом виде спорта, то не упустите шанс. Тем более каких-то особенных критериев к претендентам нет.

Пароли и явки: узнать больше об американском футболе и тренировках можно на официальной страничке команды.

Мы продолжаем тестировать необычные и даже очень странные виды спорта. Какие сюрпризы нам принесет тяга к приключениям — смотрите в следующей серии.