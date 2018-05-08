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Анатолий Воробьев: Мутко прекрасно справится со своими обязанностями в строительстве
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Анатолий Воробьев: Мутко прекрасно справится со своими обязанностями в строительстве 

Советский спорт 7 часов назад
— Как известно, было очень много прекрасных строителей в эпоху Возрождения — в Италии очень красивая архитектура. И творившие в эпоху Ренессанса Леонардо Да Винчи и Джероламо Кардано являлись мастерами на все руки и были способны сделать любую работу.
Так что и Мутко, как человек современной эпохи возрождения России, тоже прекрасно справится со своими обязанностями в строительстве, как ранее он делал это в спорте.
Какой-то опыт в сфере строительства у Виталия Леонтьевича действительно есть, поскольку олимпийские объекты в Сочи были возведены под его наблюдением, — цитирует Воробьева "Газета.ру".
Ранее сообщалось, что Виталий Мутко может быть назначен на должность заместителя председателя правительства РФ по вопросам строительства.
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