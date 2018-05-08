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Почему салехардские квнщики не выступили на четвертьфинале Арктической лиги?
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Почему салехардские квнщики не выступили на четвертьфинале Арктической лиги? 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
На Ямале определились участники полуфинала Арктической лиги КВН, куда прошли команды из Ноябрьска, Санкт-Петербурга, Туапсе и ямальская сборная. Четвертьфинальная игра состоялась в прошлые выходные в Салехарде, где переполненный зал Культурно-делового центра смеялся шуткам ноябрьского «Октябрьска» и черноморского «Туапсе тоже курорт».
Кстати, именно последние две команды, по мнению «Красного Севера», и должны побороться за главный приз РеАЛа — путевку на фестиваль КВН в Сочи.
На каждую юмористическую игру организаторы РеАЛа приглашают почётного гостя, гуру юмора. В этот раз жаркую схватку судила участница команды КВН «Раисы» Ксения Корнева.
Предлагаем несколькошуток от черноморских юмористов:
— Когда наш глава узнал, что мы прошли в четвертьфинал, он так обрадовался, что разрешил не возвращать наши костюмы своим заместителям. А где-то в Туапсе в это время на планерке у главы заместители своим внешним видом демонстрируют дефицит бюджета в социальной сфере.
— Мы слышали, в Лабытнанги случай был: шел мужик по центральной улице, провалился в люк, а там лучше.
— Хотели бросить монетку, чтобы вернуться еще, но, походу, придется вернуться, чтобы бросить. Кто мы?
Также команда из Туапсе оригинально представила себя:
— Это Вова, он как Путин, но дело не в имени, просто 76 процентов своей массы он набрал в марте 2018 года. Если бы Вова родился в Спарте, его бы скинули со скалы. Но что греха таить, в наше время тоже попытки были. А это Сергей, он в КВН, как и в жизнь, попал случайно. Просто оба раза отец недоглядел. Знакомьтесь, Галя. Она в жизни ненавидит две вещи. Особенно ее бесит тот факт, что эти вещи помещаются в бюстгальтер первого размера. А это Антон, он на Севере качели лизнул, вы ничего не подумайте, он — не дурачок, он и на Юге лизал качели.
Сидя в зрительском зале, я ждал выступления салехардской команды — «Сборной Обдорской губернии», но так и не дождался выхода на сцену полюбившихся артистов.
Почему?
— Человек, который был автором команды и создавал стиль нашего выступления, не смог на эту игру написать нам сценарий. И нам, к сожалению, пришлось сняться с нынешнего сезона, — ответила Александра Едемская, неиссякаемая «зажигалка» салехардского юмора.
Не было на четвертьфинале и команды из Уфы. Как отметили организаторы игры, у парней началась сессия, и они стояли перед выбором: КВН или ВУЗ. Башкирская троица выбрала учебу.
Напомним, полуфинал состоится в октябре.
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