СМИ: Анчелотти или Энрике могут возглавить «Арсенал»

Лондонский «Арсенал» определился с основными кандидатурами на пост главного тренера команды, сообщает "Советский спорт"

По информации британского канала BBC, на должность наставника «канониров» претендуют сразу семь специалистов.

Помимо них «Арсенал» также рассматривает возможность приглашения специалистов, которые в бытность игроков выступали за лондонский клуб — наставника «Нью-Йорк Сити» Патрика Виейра и помощника главного тренера в «Манчестер Сити» Микеля Артету.

Издание также отмечает, что португалец Леонарду Жардим, возглавляющий «Монако», и наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри тоже в шорт-листе «канониров».

Нынешний наставник «Арсенала» Арсен Венгер , возглавлявший команду 22 года, покинет клуб по окончании сезона.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» добился разгромной победы в последнем домашнем матче Венгера.