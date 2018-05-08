СМИ: Анчелотти или Энрике могут возглавить «Арсенал» 

Лондонский «Арсенал» определился с основными кандидатурами на пост главного тренера команды, сообщает "Советский спорт".
По информации британского канала BBC, на должность наставника «канониров» претендуют сразу семь специалистов.
В частности, основными кандидатами называют экс-наставника «Баварии» Карло Анчелотти и бывшего рулевого «Барселоны» Луиса Энрике.
Помимо них «Арсенал» также рассматривает возможность приглашения специалистов, которые в бытность игроков выступали за лондонский клуб — наставника «Нью-Йорк Сити» Патрика Виейра и помощника главного тренера в «Манчестер Сити» Микеля Артету.
Издание также отмечает, что португалец Леонарду Жардим, возглавляющий «Монако», и наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри тоже в шорт-листе «канониров».
Нынешний наставник «Арсенала» Арсен Венгер, возглавлявший команду 22 года, покинет клуб по окончании сезона.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» добился разгромной победы в последнем домашнем матче Венгера.