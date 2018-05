Майк Салливан: «Мюррей любит свою команду и сражается за нее»

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан после поражения от «Вашингтона» (1:2 ОТ, счет в серии 2-4) в шестом матче полуфинальной серии Восточной конференции отметил вратаря «Пингвинов» Мэттью Мюррея

— Он боец. Он прошел через много невзгод в этом году, — цитирует официальный Твиттер «Пингвинов» Салливана. — К тому же Мэтт очень хороший человек, который любит свою команду и сражается за нее. Я думаю, это самый лучший комплимент, который можно дать игроку. Он дал нам шанс на победу. И Мэттью один из тех наших парней, кто долгое время не знал горечи поражений. Я знаю, что мы сможем вынести много уроков из этого поражения и в итоге станем лучше как люди и как игроки.

Coach Sullivan on Murray: «He's a competitor. He's been through a lot of adversity this year. He's a real good person that loves this team and he battles. I think that's the highest compliment you could give a player — and Matt is one of those guys.» pic.twitter.com/4KWgXb5VW8

