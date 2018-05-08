Больше 50 новосибирцев вызвались нести факел Универсиады

В Красноярске закончился приём заявок на участие в Эстафете огня Зимней универсиады-2019 — среди желающий стать факелоносцем Студенческих игр более полусотни новосибирцев.

«По результатам предварительной оценки поступивших заявок к участию в конкурсе допущено более полутора тысяч кандидатов, из них 57 кандидатов из Новосибирска», — рассказали в пресс-службе Универсиады-2019.

Кто из желающих новосибирцев всё-таки понесёт факел Универсиады, решит новосибирский оргкомитет — среди прочих в него вошли врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников , врио заместителя губернатора Сергей Нелюбов и руководитель областного департамента физической культуры и спорта Сергей Ахапов . Оргкомитет рассмотрит анкеты кандидатов с 11 мая по 15 июня.

Эстафета огня Зимней универсиады-2019 стартует 20 сентября. В Новосибирск огонь прибудет в начале декабря. Эстафета завершится 1 марта 2019 года в Красноярске, где и пройдут соревнования.

Во время новосибирского этапа эстафеты к летней Универсиаде-2013 перекрывали движение автомобилей в половине городских районов.