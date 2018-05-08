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Президент Ассоциации «Версиво» Алексей Долматов удостоен государственной награды
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Президент Ассоциации «Версиво» Алексей Долматов удостоен государственной награды 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: Волга Ньюс
Постановление губернатора Самарской области Дмитрия Азарова о вручении государственных наград подписано 27 апреля. Звания, медали и почетные знаки получили более 30 представителей региона — врачи, спасатели, спортсмены, государственные служащие. В своем обращении к награждаемым Дмитрий Азаров подчеркнул значимость и вклад каждого жителя в развитие региона, отметил результативность сплоченной работы и огромный потенциал Самарской области.
За заслуги в строительстве зданий и сооружений, внедрении и применении новых строительных технологий и материалов звание «Заслуженный строитель Самарской области» присвоено президенту некоммерческой организации Ассоциация «Версиво» Алексею Долматову.
Алексей Долматов возглавляет ассоциацию «Версиво» с ноября 1998 года — почти 20 лет. На сегодняшний день в нее входят сразу три промышленных предприятия региона. Это завод по производству сантехники TM Sanita, Sanita Luxe и керамогранита TM Grasaro, Kerranova «Самарский Стройфарфор», «Самарский гипсовый комбинат», выпускающий высокопрочный и строительный гипс и сухие строительные смеси ТМ Forman, завод «Росплит» — производство ламинированной древесностружечной плиты, используемой при производстве мебели.
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