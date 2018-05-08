У Хиллари Клинтон нашли горб

Спинной корсет или горб? Пользователи сети развернули диспут вокруг неестественного выступа, который они разглядели на спине бывшего госсекретаря США.

Хиллари Клинтон в последнее время предпочитает носить длинные куртки с яркими шарфами. Но и такой наряд не смог скрыть от зорких наблюдателей странного выступа в районе лопаток бывшего кандидата в президенты США. А выбор стиля одежды только укрепил подозрения: Клинтон скрывает бронежилет или спинной корсет.

"У Хиллари Клинтон бронежилет или спинной корсет?", — спрашивает один из пользователей Twitter.

"Хиллари Клинтон теперь носит корсет для спины? Она что, опять травмировалась?", — задается вопросом медиа-аналитик Марк Дайс.

В таком же странном наряде Хиллари Клинтон появилась 7 мая и в Новой Зеландии, на презентации своей книги в Окленде. Мемуары бывшего главы госдепартамента под названием «Что произошло» были изданы еще в 2017 году, однако экс-кандидат решила посвятить новозеландцев в некоторые детали своей биографии именно сейчас.

Клинтон рассказала жителям Окленда о роли женщин в большой политике и событиях прошлых лет. О своих планах на будущее бывшая первая леди США предпочла особенно не распространяться. Однако призналась слушателям, что получила приглашение от своих друзей с предложениями переехать в Новую Зеландию. Идея ей поначалу понравилась, однако позже Клинтон решила остаться в Штатах, передает телеканал «360».

Напомним, в апреле объектом насмешек интернет-пользователей стал президент США Дональд Трамп . Неоднозначную реакцию вызвал наряд главы Белого дома, который появился на публике в странном синем пальто.

Пользователи предположили, что президент США выносил «горшки, сковородки и столовое серебро» из Белого дома.