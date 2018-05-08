Волонтеры «серебряного» возраста

Волонтерское движение в России в течение последних лет развивается поистине стремительными темпами. При этом до сих пор жив стереотип, что это занятие, которое подходит только для молодежи. В действительности волонтером может стать каждый — вне зависимости от возраста и профессии.

Волонтеры «серебряного» возраста — это люди в возрасте от 55 лет и старше. В последние годы участники движения «Серебряные волонтеры» работали на всех крупнейших спортивных мероприятиях в России, включая Олимпийские и Паралимпийские игры — 2014 в Сочи.

Само понятие «серебряный волонтер» зародилось в 2013 году, когда волонтеры-пенсионеры работали на Универсиаде в Казани. Активные и веселые, они сами начали так себя именовать. Название прижилось, а движение год от года становится все масштабнее.

Московские волонтеры учат языки

Не станет для «серебряных волонтеров» исключением и чемпионат мира по футболу, который пройдет этим летом в 11 городах страны. Только в Москве во время проведения соревнований будет задействовано 600 волонтеров в возрасте от 50 лет и старше. Многие из них работали также на Кубке конфедераций, который проходил в 2017 году.

Самому старшему из числа московских «серебряных волонтеров», которые будут работать на чемпионате мира, 86 лет. «Людям в возрасте очень интересно участвовать в нашем проекте, он дает возможность выйти за рамки привычной жизни, познакомиться с новыми людьми, ощутить себя в новом качестве, пообщаться с молодежью», — рассказала заместитель директора центра «Мосволонтер» Инна Ширшова.

При отборе столичных «серебряных волонтеров» для ЧМ-2018 одним из главных требований было знание английского языка, а также других иностранных языков. В рамках сотрудничества центра «Мосволонтер» и волонтерского центра МГИМО МИД России проводится специальная программа, благодаря которой волонтеры пожилого возраста имеют возможность улучшить свои знания иностранных языков. В роли наставников «серебряных волонтеров» выступают студенты МГИМО

"Это полезный опыт как для наших волонтеров, так и для студентов, ведь главное в волонтерстве — найти общий язык, договориться, начать доверять друг другу", — продолжила собеседница ТАСС

По ее словам, многие не останавливаются на достигнутом и после одного выученного языка учат и другие. «Как говорят: еще один язык — это еще одна душа. А волонтерская душа открыта новым знаниям, тому, чтобы впитать весь мир и пообщаться с людьми, которые приедут на чемпионат мира. Прежде всего это языковая практика, новые друзья, новая жизнь», — подчеркнула Ширшова.

"Мечтала поработать со сборной Италии"

Москвичке Розе Агишевой 68 лет, она входит в число наиболее опытных волонтеров, участвующих в столичной программе «Серебряные волонтеры». «Волонтерством я начала заниматься перед Олимпийскими играми в Сочи, — рассказывает Агишева. — Вышла на пенсию, увидела по телевизору, что идет набор волонтеров со знанием иностранного языка, а я как раз владею итальянским. Язык выучила еще в молодости, меня подвигла к этому любовь к итальянским песням, — поэтому я прошла всесоюзные заочные курсы».

Большим огорчением для Розы стало то, что сборная Италии не сумела пробиться на ЧМ-2018. Волонтерка мечтала поработать с итальянскими футболистами. «Поэтому я решила заниматься взаимодействием со зрителями вблизи арен чемпионата и в фанзоне на Воробьевых горах, — отметила она. — Буду тим-лидером, то есть руководителем своей волонтерской команды. У нас уже есть хороший опыт совместной работы, мы помогли в проведении товарищеского матча сборных России и Бразилии».

По словам Агишевой, у нее большие ожидания от предстоящего турнира. «Главное, чего я жду, — хорошего выступления сборной России. Также хотелось бы применить свои знания английского и испанского языков. Нужно сделать так, чтобы этот чемпионат мира по футболу запомнился всему миру», — подчеркнула она. В проекте «Серебряный волонтер» Роза Агишева также ведет кураторскую работу. «Мы рассказываем всем пришедшим, насколько это значимо для нашего поколения быть активными людьми и вовлеченными в какое-то дело — когда ты не просто сидишь на лавочке или у телевизора, а все время занят. Работаешь на каком-то спортивном мероприятии, занимаешься изучением языка или работой в детском доме», — рассказала собеседница ТАСС.

"Это занятие дает тебе мотивацию, забываешь о каких-то своих болячках и хочешь жить дольше и дольше, — продолжила Агишева. — Да, мы пенсионеры, но еще дееспособны и можем принести пользу обществу. Есть даже отдельные мероприятия, куда приглашают только «серебряных волонтеров». Наши пенсионеры это понимают и с удовольствием предоставляют свою помощь".

"Живу, чтобы помогать детям"

Москвичу Евгению Туманову 81 год. Волонтерской деятельностью он начал заниматься четыре года назад по воле случая — заинтересовался процессом сбора средств для детских домов и решил сам принять участие в акции.

Теперь Туманов ведет активную деятельность в детских интернатах, проводит занятия по шахматам и живописи для детей с ограниченными возможностями здоровья. «Вот подходит ко мне ребенок восьми лет и говорит: „Евгений Николаевич, вот вас не было, а я по вам очень скучал, можно я вас обниму?“ Будь на моем месте женщина, могла бы и расплакаться. Жена у меня умерла, с работы я ушел, а осознание того, что я нужен детям, помогает жить. Можно сказать, я вернулся в коллектив», — рассказал волонтер.

Общественная работа Евгения была отмечена руководством Москвы. «В марте я был в Звенигороде на съезде волонтеров, и перед нами была поставлена задача, чтобы каждый десятый человек в стране участвовал в волонтерских программах. Тогда же семерым волонтерам были вручены грамоты от мэра Москвы, одну из которых получил я», — отметил Туманов.

Собеседник ТАСС мечтает о работе на чемпионате мира по футболу, однако сомневается, что сможет реализовать свою мечту. «Мне еще нужно подучить язык, не хотелось бы стоять и выглядеть дураком перед иностранцами, это стыдно, — признался Туманов. — Вижу вектор своего движения, и если не получится с чемпионатом мира, то в будущем обязательно поработаю на каком-то другом международном соревновании. Футбол я люблю и обязательно буду смотреть предстоящие матчи».

Как рассказали в центре «Мосволонтер», для участия «серебряных волонтеров» в проведении ЧМ-2018 им вовсе не обязательно идеально владеть иностранным языком. «Мы будем доверять „серебряным волонтерам“ те функции, где им смогут помочь более молодые коллеги. Например, с владением английским языком», — подчеркнула собеседник ТАСС.

Свыше 100 тысяч заявок

В других городах, принимающих матчи чемпионата мира, также планируется активно задействовать «серебряных волонтеров». К примеру, в Екатеринбурге они будут приглашать болельщиков к себе домой, чтобы показать быт, а также рассказать, как выглядел город в советское время. Возрастные волонтеры будут одеты в специальную форму, по дизайну она будет отличаться от униформы простых волонтеров. А по окончании турнира уральские участники получат звание «Серебряный волонтер FIFA 2018».

Всего на участие в волонтерской программе ЧМ-2018 подавали заявки свыше 100 тысяч добровольцев. Из них было отобрано 17 040 человек из 112 стран мира. Волонтеры будут оказывать поддержку организаторам по 20 направлениям — «Лингвистические услуги», «Подготовка и проведение церемоний», «Транспорт», «Сервисы для болельщиков» и т.д.