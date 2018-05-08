Медальный дебют омичей на гимназиаде 

Всемирная Гимназиада проходит в марокканском городе Маррекаш со 2 по 9 мая. Участниками этих престижных стартов являются спортсмены многих стран мира. Обширна и программа праздника: медали разыгрываются в легкой атлетике, боксе, шахматах, велоспорте, фехтовании, художественной и спортивной гимнастике, спортивной аэробике, дзюдо, каратэ, плавании, тхэквондо, теннисе, вольной и греко-римской борьбе и других видах спорта.
В составе сборной России в Марокко отправились три представительницы омской спортивной аэробики — Мария Есипович, Алина Чернышова и Алина Ниценко. Отметим, что в соревнованиях по этому виду спорта принимают участие атлеты из 12 стран: Венгрии, Румынии, Испании, Франции, Китая, Бразилии, Алжира, Марокко, Перу, Украины, Белоруссии, Турции, России. Но равных нашим спортсменам на Гимназиаде не нашлось. Команда России выиграла «золото» в командном зачете. Кроме того, омички — подопечные тренеров Алёны Диколенко, Марины Трушковой и Ирины Кислухиной — завоевали и личные бронзовые награды — в групповом упражнении.