Медальный дебют омичей на гимназиаде

Всемирная Гимназиада проходит в марокканском городе Маррекаш со 2 по 9 мая. Участниками этих престижных стартов являются спортсмены многих стран мира. Обширна и программа праздника: медали разыгрываются в легкой атлетике, боксе, шахматах, велоспорте, фехтовании, художественной и спортивной гимнастике, спортивной аэробике, дзюдо, каратэ, плавании, тхэквондо, теннисе, вольной и греко-римской борьбе и других видах спорта.