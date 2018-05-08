Виталина Бацарашкина снова в «золоте» 

В Майкопе завершились командный чемпионат России по стрельбе из малокалиберного оружия и Всероссийские соревнования по стрельбе из пневматического оружия. В стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров не было равных серебряному призеру Олимпиады-2016, заслуженному мастеру спорта Виталине Бацарашкиной.
В квалификационной стрельбе воспитанница Натальи Кудриной попала 581 очко из 600 возможных. В финале Виталина попала 242,5 очка и на 2 балла опередила самарскую спортсменку Ольгу Кузнецову. Третье место заняла Наталья Падерина, представляющая Удмуртию.
В эти же дни в Москве проходил командный чемпионат страны по пулевой стрельбе. Там омичи также не остались без наград. Призер олимпийских Афин Дмитрий Лыкин взял «серебро» в миксе «МВ-11а», а вместе с Ярославом Клепиковым и Иваном Серебряковым выиграл командную бронзовую медаль в упражнении «МВ/ДМ-120 микс».