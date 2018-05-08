Лучшие дзюдоисты собрались в Таре

В Таре прошли финальные соревнования по дзюдо в зачет XLVIII областного сельского спортивно-культурного праздника «Королева спорта — Крутинка-2018». За медали престижных соревнований приехали бороться 16 районов Омской области и хозяева стартов. Среди лидеров — команды Тарского, Крутинского, Одесского, Называевского, Азовского, Шербакульского, Исилькульского районов и другие.

И многие представители сборных подтвердили свой высокий класс. Так, чемпионом в категории до 60 кг (13 участников) стал Александр Жердев из Крутинского района. Для него это уже третья победа на областных праздниках — ранее он побеждал в 2014 и 2016 годах. Нынче в финале он оказался сильнее Дениса Беззубова из Тарского района. Бронзовые медали достались Владимиру Гасперту (Полтавский) и Бауржану Калгужину (Азовский).

В весе до 66 кг (10 участников) золотую медаль выиграл Асет Билялов из Называевского района, победивший в финале Дияра Шулянова из Нововаршавского. К слову, Асет уже не в первый раз поднимается на верхнюю ступень пьедестала почета. Как и Жердев, он выигрывал «золото» трижды. Бронзовые медали нынче завоевали Игорь Ботяров (Исилькульский) и Богомбай Нурахметов (Русско-Полянский).

А вот в весовой категории до 73 кг (10 участников) чемпионом впервые стал Константин Богер из Марьяновского района. В финале он победил Руслана Самамбетова из Одесского. «Бронза» досталась Максиму Коповому (Исилькульский) и Роману Шупарскому (Одесский).

Пятикратным чемпионом «Королевы спорта» стал Иван Локтев из Тарского района. На самом первом турнире дзюдоистов он победил в весе до 73 кг, а в дальнейшем первенствовал в категории до 81 кг. И уже два года подряд в финальной схватке он побеждает Мурата Кинженова из Называевского района. У Кинженова — «серебро», у Руслана Итенова (Одесский) и Владимира Евдокимова (Саргатский) — «бронза».

Четвертую награду на «Королевах спорта» добывает Пётр Перетятько из Одесского района. Но только нынешняя медаль в весе до 90 кг (6 участников) стала для него золотой — в финале он победил Егора Елизарова из Азовского района. Бронзовые медали достались Данияру Рахимову (Павлоградский) и Жанату Салахитдинову (Шербакульский).

А вот известному супертяжу Константину Финагину из Тарского района верхняя ступень пьедестала никак покориться не может — на нынешних соревнованиях в весовой категории свыше 90 кг в решающей схватке он уступил своему земляку Владиславу Нискородову. Между тем, у Финагина это уже пятая награда с областной спартакиады. Замкнули тройку призеров Владимир Сивков (Азовский) и Арстанбек Жумажанов (Называевский).

В командном первенстве довольно уверенно победу одержала сборная Тарского района (34 очка) — все четыре атлета этого района боролись в финалах. Второе место занял Одесский район (29,5 очка), третье — Называевский (29,5). Также в десятку лучших попали команды Азовского, Крутинского, Марьяновского, Исилькульского, Шербакульского, Русско-Полянского и Павлоградского районов.

Дзюдо стало вторым видом программы областной «Королевы спорта — Крутинка-2018», где разыгрывались медали. Ранее в женском баскетболе в тройку призеров вошли команды Кормиловского, Калачинского и Большереченского районов. Следующие в очереди за наградами — мужчины-баскетболисты (17-20 мая, Крутинка) и тяжелоатлеты (18-20 мая, Азово).