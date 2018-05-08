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Житель Ставрополья расплатился с волгоградцем за мобильник фальшивыми деньгами
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Житель Ставрополья расплатился с волгоградцем за мобильник фальшивыми деньгами 

ria34.ru 17 минут назад
В Волгограде вынесен приговор за подделку и сбыт пятитысячных купюр 34-летнему жителю города Нефтекумска Ставропольского края.
Как сообщила РИА34 старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, в июне прошлого года Зияудин Магомедов при покупке у волгоградца мобильного телефона расплатился за покупку тридцатью тысячами, которые оказались фальшивками.
— Когда продавец понял, что его обманули, он обратился с заявлением в полицию, — пояснила Оксана Черединина. — Магомедов вину признал в полном объеме.
По решению суда фальшивомонетчик получил четыре года колонии общего режима. Также ему назначен штраф в 100 тысяч рублей.
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