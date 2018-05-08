Житель Ставрополья расплатился с волгоградцем за мобильник фальшивыми деньгами

В Волгограде вынесен приговор за подделку и сбыт пятитысячных купюр 34-летнему жителю города Нефтекумска Ставропольского края.

Как сообщила РИА34 старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, в июне прошлого года Зияудин Магомедов при покупке у волгоградца мобильного телефона расплатился за покупку тридцатью тысячами, которые оказались фальшивками.

— Когда продавец понял, что его обманули, он обратился с заявлением в полицию, — пояснила Оксана Черединина . — Магомедов вину признал в полном объеме.