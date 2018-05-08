Осязаемая магия Геркуса

10 августа 2016 года совет директоров московского «Локомотива» утвердил назначение Ильи Геркуса на пост президента футбольного клуба. Месяцем ранее, 10 июля, Геркус смотрел финал чемпионата Европы. В матче с Францией португалец Эдер вышел на замену на 79-й минуте, после чего забил победный гол и сделал команду Криштиану Роналду чемпионом континента. 5 мая 2018 года в матче «Локомотива» и «Зенита» Эдер выйдет на замену на той же 79-й минуте. Затем по проверенной схеме: победный гол и радость в объятиях партнеров по чемпионскому «Локомотиву». За всем этим действом Илья Геркус уже наблюдает из президентской ложи стадиона в Черкизове. Магия? Возможно. Но она осязаемая, рабочая.

«Локомотив» за всю свою 95-летнюю историю выигрывает третий чемпионский титул. И все три победы пришли под руководством Юрия Семина . Второй и третий трофей разделили долгие 14 лет. Но третьей победы Юрия Павловича могло и не быть. В прошлом сезоне чемпионат страны «Локо» закончил на восьмом месте. После таких результатов главный тренер обычно уходит. Но Семин не ушел — «Локомотив» завоевал Кубок России. В чем здесь магия? Просто перечислю команды, которые «железнодорожники» победили на пути к Кубку: «Химки», «Крылья Советов», «Тосно», «Уфа» и «Урал» . Завоевать путевку в Лигу Европы, не встретившись при этом с представителями первой пятерки чемпионата — это ведь тоже магия.

Но у каждой сказки, даже самой сказочной, есть автор. Уверен, что Юрий Семин готов был вернуться в родной «Локомотив» в любой момент. Одна беда — не звали. Мог не позвать и Илья Геркус, который в августе 2016 года имел полный карт-бланш в вопросе выбора главного тренера. К тому моменту, кстати, Семин нуждался в реинкарнации своей карьеры. По-настоящему серьезных предложений на руках у 69-летнего специалиста не было. Геркус рискнул и поставил Семина тренером. Когда сейчас на каждом шагу говорят о конфликте президента и тренера, тот факт, что именно Геркус взял Семина, а не наоборот, многие забывают. Это важно.

Пока по ходу первого сезона Юрий Семин занимался налаживанием контакта с командой, Илья Геркус собирал тот самый коллектив. Первым приобретением нового президента стал его давний знакомый по совместной работе в «Зените» Игорь Денисов . Вторым большим приобретением Геркуса оказался Эрик Штоффельсхаус , известный по работе в «Шальке» в лучшие годы этого клуба. На счету немецкого спортивного директора за год работы три приобретения: Джефферсон Фарфан , Мацей Рыбус и Эдер. Учитывая тот факт, что Фарфан пришел в клуб свободным агентом, а Эдер был взят в аренду, Штоффельсхауса с его КПД можно назвать настоящим магом.

На оказавшийся чемпионским матч с «Зенитом» в составе «Локомотива» вышли шесть футболистов, которые были приобретены уже в новую клубную эпоху — с августа 2016 года. Соломон Кверквелия Антон Миранчук (вернулся из аренды), Мацей Рыбус, Игорь Денисов, Джефферсон Фарфан и Эдер. В этом списке присутствуют центральный защитник, опорный и центральный полузащитники, два нападающих — это же основной хребет команды! И то, что Геркус в своих интервью зачастую называет магией, на самом деле является результатом выбора и реализации стратегии.

Магия в другом. «Локомотив» мог выиграть чемпионат гораздо раньше прошедшей субботы. Но сначала железнодорожники не смогли выиграть дома у «Ахмата» и «Уфы», затем уступили в Краснодаре. К ничейному исходу уже шел и матч с «Зенитом». Но на 79-й минуте вышел Эдер… Илья Геркус в итоге отпраздновал чемпионство после победы именно над своим бывшим клубом — «Зенитом». Стечение стольких обстоятельств выглядит уже не символически, а именно магически!