Ещё
Генконсул США во Владивостоке рассказал о деде, прошедшем Вторую мировую войну
Далее:
Читайте также:
Ещё

Генконсул США во Владивостоке рассказал о деде, прошедшем Вторую мировую войну 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Акция «Бессмертный полк» настолько впечатлила генерального консула США во Владивостоке Майкла Кийса, что он решил поделиться воспоминаниями о собственном деде, сообщает PRIMPRESS.
Как рассказывает американец на официальной странице генконсульства в соцсети Facebook, ему было «особенно интересно узнать, что идею придумали простые люди».
Также он описал влияние войны на жизнь его семьи в военные и послевоенные годы и упомянул, как в военные тяготы повлияли на жизнь рядовых американцев.
(function (d, s, id) {var js, fjs = d.getElementsByTagName (s) [0]; if (d.getElementById (id)) return; js = d.createElement (s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v3.0'; fjs.parentNode.insertBefore (js, fjs);} (document, 'script', 'facebook-jssdk'));
БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК: СЕРЖАНТ-МЕХАНИК ДЖЕЙМС ФИЛИП РАЙТ (24.03.1923-5.09.1953) Генеральный консул США Майкл Кийс:…
Posted by U. S. Consulate Vladivostok on Tuesday, May 8, 2018
Primpress: последние новости
Кубок Пусана принес приморским яхтсменам четыре медали Стало известно, откуда будет дан старт марафонскому заплыву через Амурский залив Фестиваль ледовых видов спорта пройдет в Приморье
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев породил новый анекдот про Мутко373
Жулин назвал причину разлада Медведевой с тренером5
Медведева выступила с официальным заявлением124
Плющенко заступился за «обиженную» Медведеву4
Фергюсон вышел из комы1
Видео
00:56
Медведев породил новый анекдот про Мутко
Футбол Прочее
04:09
Новый тренер рассказал о работе с Медведевой
Фигурное катание
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:25
Фергюсон вышел из комы
Футбол
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
00:39
Мутко получит неожиданную должность
Летние виды спорта
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение