Генконсул США во Владивостоке рассказал о деде, прошедшем Вторую мировую войну

Акция «Бессмертный полк» настолько впечатлила генерального консула США во Владивостоке Майкла Кийса , что он решил поделиться воспоминаниями о собственном деде, сообщает PRIMPRESS.

Как рассказывает американец на официальной странице генконсульства в соцсети Facebook, ему было «особенно интересно узнать, что идею придумали простые люди».

Также он описал влияние войны на жизнь его семьи в военные и послевоенные годы и упомянул, как в военные тяготы повлияли на жизнь рядовых американцев.

(function (d, s, id) {var js, fjs = d.getElementsByTagName (s) [0]; if (d.getElementById (id)) return; js = d.createElement (s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v3.0'; fjs.parentNode.insertBefore (js, fjs);} (document, 'script', 'facebook-jssdk'));

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК: СЕРЖАНТ-МЕХАНИК ДЖЕЙМС ФИЛИП РАЙТ (24.03.1923-5.09.1953) Генеральный консул США Майкл Кийс:…

Posted by U. S. Consulate Vladivostok on Tuesday, May 8, 2018