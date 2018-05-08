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Иркутские единороссы опровергли участие экс-губернатора в выборах в заксобрание Приангарья
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Иркутские единороссы опровергли участие экс-губернатора в выборах в заксобрание Приангарья 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Напомним, подачу заявок для участия в праймериз партии «Единая Россия» для выдвижения на выборы в иркутский парламент продлили до 15 мая.
«Если говорить о партии «Единая Россия», никаких документов для участия в голосовании от Сергея Ерощенко не подавалось. Поэтому информацию о том, что он намерен баллотироваться в заксобрание от нашей партии я подтвердить не могу», — заявил в беседе с «ФедералПресс» Сергей Брилка.
Примечательно, что на сайте с результатами предварительного голосования по отбору кандидатов в органы госвласти от «ЕР» на странице Иркутской области нет и фамилии самого спикера иркутского парламента, хотя раньше Брилка не раз подтверждал свою готовность участвовать в них.
«Окончательно списки будут опубликованы в 18-00 15 мая, — напомнил Сергей Брилка. — Конечно, я буду участвовать, я обязан это сделать, поскольку являюсь секретарем (секретарь ИРО ВПП «Единая Россия»)».
Между тем, некоторые политологи не исключают того, что экс-глава Приангарья будет баллотироваться в иркутский парламент в качестве самовыдвиженца, а, значит, обойдется без регистрации своей кандидатуры в списках «ЕР».
Фото РИА Новости
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