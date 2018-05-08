Иркутские единороссы опровергли участие экс-губернатора в выборах в заксобрание Приангарья

Напомним, подачу заявок для участия в праймериз партии «Единая Россия» для выдвижения на выборы в иркутский парламент продлили до 15 мая.

Сергей Брилка. «Если говорить о партии «Единая Россия», никаких документов для участия в голосовании от Сергея Ерощенко не подавалось. Поэтому информацию о том, что он намерен баллотироваться в заксобрание от нашей партии я подтвердить не могу», — заявил в беседе с «ФедералПресс»

Примечательно, что на сайте с результатами предварительного голосования по отбору кандидатов в органы госвласти от «ЕР» на странице Иркутской области нет и фамилии самого спикера иркутского парламента, хотя раньше Брилка не раз подтверждал свою готовность участвовать в них.

«Окончательно списки будут опубликованы в 18-00 15 мая, — напомнил Сергей Брилка. — Конечно, я буду участвовать, я обязан это сделать, поскольку являюсь секретарем (секретарь ИРО ВПП «Единая Россия»)».

Между тем, некоторые политологи не исключают того, что экс-глава Приангарья будет баллотироваться в иркутский парламент в качестве самовыдвиженца, а, значит, обойдется без регистрации своей кандидатуры в списках «ЕР».