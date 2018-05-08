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Дети свердловских политиков рвутся в гордуму Екатеринбурга
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Дети свердловских политиков рвутся в гордуму Екатеринбурга 

Уралинформбюро 42 минуты назад
Фото: Уралинформбюро
Сыновья двух известных политиков Среднего Урала заявились для участия в праймериз "Единой России", по итогам которых будут определены кандидаты от партии в гордуму Екатеринбурга. Документы подали Алексей Бабенко и Александр Вегнер, передает "Уралинформбюро".
21-летний Алексей Бабенко является сыном полпреда губернатора Свердловской области и регионального правительства в ЗакСо Виктора Бабенко. Известно, что он окончил Екатеринбургское суворовское военное училище, а сейчас получает высшее образование в УГГУ.
33-летний Александр Вегнер — сын депутата областного ЗакСо Вячеслава Вегнера. Высшее образование он получил в УрГЭУ. Работает в администрации Екатеринбурга ведущим специалистом отдела правового и экономического обеспечения Комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию УДС.
Прием заявлений на участие в предварительном голосовании «Единой России» продлится до 15 мая. По состоянию на утро 8 мая желание участвовать в праймериз изъявили порядка 100 человек, включая ряд депутатов гордумы уральской столицы нынешнего созыва.
Предварительное голосование через Интернет будет проходить с 28 мая по 1 июня, на избирательных участках — 3 июня. «Единая Россия» планирует сформировать команду из 75 человек, которые примут участие в сентябрьских выборах в гордуму. Ранее по теме: «Пенсионер» Дмитрий Сергин примкнул к «медведям» Онлайн-праймериз «медведи» проведут для избранных
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