Дети свердловских политиков рвутся в гордуму Екатеринбурга

Сыновья двух известных политиков Среднего Урала заявились для участия в праймериз "Единой России" , по итогам которых будут определены кандидаты от партии в гордуму Екатеринбурга. Документы подали Алексей Бабенко и Александр Вегнер, передает "Уралинформбюро"

21-летний Алексей Бабенко является сыном полпреда губернатора Свердловской области и регионального правительства в ЗакСо Виктора Бабенко. Известно, что он окончил Екатеринбургское суворовское военное училище, а сейчас получает высшее образование в УГГУ.

33-летний Александр Вегнер — сын депутата областного ЗакСо Вячеслава Вегнера . Высшее образование он получил в УрГЭУ. Работает в администрации Екатеринбурга ведущим специалистом отдела правового и экономического обеспечения Комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию УДС.

Прием заявлений на участие в предварительном голосовании «Единой России» продлится до 15 мая. По состоянию на утро 8 мая желание участвовать в праймериз изъявили порядка 100 человек, включая ряд депутатов гордумы уральской столицы нынешнего созыва.