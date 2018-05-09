Дань Победе. Забытые медали вручают в Татарстане

Медалями РТ «За доблестный труд» до 30 августа наградят около 2,4 тысячи инвалидов и участников Великой Отечественной войны, блокадников и бывших несовершеннолетних узников конц­лагерей. Продолжают поступать в республику и удостоверения к боевым орденам, завоёванным солдатами в годы войны. А вот о посмертных орденах и медалях героев, погибших на войне, семьям сообщать не торопятся.

Ждать ли новых льгот?

Их осталось меньше 2000 человек на всю республику — инвалидов и участников Великой Отечественной, включая тех, кто не входил в состав действующей армии. По пальцам пересчитать фронтовичек из клуба «Боевые подруги» — их всего шестеро. Десятки тех, кого должны были чествовать 9 Мая, не дожили до Дня Победы всего несколько дней. Всего же в РТ проживают более 46 тыс. ветеранов и их вдов, включая свыше 40 тыс. тружеников тыла. Старейший фронтовик — Алексей Протопопов — живет в Зеленодольске. Ему уже 108 лет.

В Татарстане им начали вручать новые республиканские медали — «За доблестный труд». Эта награда даёт право на льготы. Однако в пресс-службе минтруда РТ пояснили, что у тех, кто получит эту награду, уже есть федеральные льготы, совмещать которые с региональными не получится.

Судя по предпраздничным отчётам министерств и ведомств, ветераны в РТ обласканы вниманием. Их поздравляют, для них организуют диспансерные осмотры, в том числе на дому, лечат их амбулаторно и в стационарах.

В этом году субсидии на жильё для ветеранов получит 31 человек, ещё 29 татарстанцам перед праздником помогают с ремонтом. За 10 лет, по данным минтруда РТ, жильём обеспечили 19 тыс. ветеранов, так что не осталось участников войны, не обеспеченных жильём. В очереди за квартирой стоит только один блокадник и 56 вдов ветеранов, да и они ждут меньше года.

Но статистика молчит о том, сколько было тех, кто не дождался переезда или ещё хуже — не прошёл по условиям программы. Как случилось с фронтовиком из Казани Гашиком Сафиуллиным, которому отказали в предоставлении жилья, так как его жилплощадь превышала порог на 12 квадратных сантиметров! Исключения для Сафиуллина не сделали, несмотря на то, что ему полагалось благоустроенное жильё не только как ветерану, но и как инвалиду-колясочнику. Он умер два месяца назад, в 94 года, так и не добившись права на переезд.

Орден без адресата

Не каждый солдат дожил до заслуженной в боях награды. Теперь их вручают детям. Так, Сагир Закиров должен был получить орден Александра Невского ещё в 1944-м. Васык Нургатин не получил орден Красной Звезды, а Фагим Исмагилов — орден Славы III степени. В Центральном военном округе говорят, что поиск невручённых наград продолжается.