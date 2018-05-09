Голкипер СКА перешел в «Югру»

"Югра" не получила разрешение на участие в Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в сезоне-2018/19 из-за того, что заняла предпоследнее место в рейтинге, где учитываются спортивные и экономические показатели клубов. Клуб теперь будет выступать в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ).

27-летний вратарь в минувшем сезоне провел в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 11 матчей, в которых в среднем отражал 89,2% бросков. Чуркин прошлый сезон провел в ВХЛ в составе «СКА-Невы», а Зоркин выступал за клуб Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Мамонты Югры».

Ранее сообщалось, что «Авангард» начал сотрудничество с «Югрой».