Спортсмены из Ивановской области успешно выступили на Кубке и Первенстве России по радиоспорту

Кубок и Первенство России по радиоспорту прошли в Смоленской области в дисциплинах многоборью МР-2, МР-3 и МР-4. В соревнованиях приняли участие более 60 человек из разных регионов России.

Радиомногоборцы отработали радиообмен, коротковолновый тест на радиостанциях в радиоэфире, передачу и прием несмысловых радиограмм, а также преодолели трассу спортивного ориентирования. По итогам соревнований первое место в личном зачете Кубка России занял ивановец Дмитрий Адбуллаев. Бронза досталась другому представителю Ивановской области Дмитрию Васильеву . Кроме того, оба спортсмена вместе с Ильей Роговым, Валентиной Портновой, Марией Калининой и Софией Громовой завоевали золото в командном зачете многоборья МР-3. Среди женщин в категории многоборья МР-2 Валентина Портнова заняла третье место, а команда Ивановской области в составе Михаила Веселова , Дмитрия Васильева, Ильи Рогова и Валентины Портновой завоевали серебро.