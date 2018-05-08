Победители и призеры соревнований по скоростному катанию на роликовых коньках определены в Ангарске

В Ангарске 6 мая состоялись открытые городские соревнования по скоростному катанию на роликовых коньках, в которых приняли участие около 60 человек. Для участников было предусмотрено две дистанции: 100 и 300 метров.

Среди девочек 3-4 лет первое место заняла Николь Бронникова, второй стала Анастасия Зиновьева, третье место — у Марии Филатовой . Среди мальчиков этого возраста победил Артем Чуприн, серебряную медаль завоевал Артем Засухин, бронзовая награда — у Макара Барышникова.

Среди девочек 5-6 лет победу одержала Ярослава Нефедьева, второй стала Александра Пьянова, третье место заняла Злата Сиверская. Среди мальчиков 5-6 лет первое место занял Ярослав Клементьев, второе место — Никита Кривошеев, третье место — Федор Житов.

Среди девочек 7-8 лет лидировала Евгения Роголёва, второе место заняла София Рычкова, третьей стала Дарья Малых. Среди мальчиков 7-8 лет золотую медаль завоевал Артемий Попов, серебряную медаль выиграл Федор Гуркин, бронзовая награда — у Дмитрия Мезенцева . Среди мальчиков 9-10 лет победил Кирилл Петров , вторым стал Кирилл Батюшкин, замкнул тройку призеров Кирилл Емельянов

Среди девочек 11-13 лет первой финишировала Василиса Ломова, второй результат показала Кира Шеповалова, третьей стала Юлия Есипенко. Среди мальчиков 11-13 лет победителем стал Семен Калугин, серебряную медаль завоевал Антон Лещанский, бронзовую медаль получил Валерий Панков

Среди родителей первыми стали Ирина Матвиенко и Сергей Шамов. Второй результат среди родителей показал Николай Житов, третье место — у Сергея Сахаровского.