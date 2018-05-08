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Победители и призеры соревнований по скоростному катанию на роликовых коньках определены в Ангарске
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Победители и призеры соревнований по скоростному катанию на роликовых коньках определены в Ангарске 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Советский спорт
В Ангарске 6 мая состоялись открытые городские соревнования по скоростному катанию на роликовых коньках, в которых приняли участие около 60 человек. Для участников было предусмотрено две дистанции: 100 и 300 метров.
Среди девочек 3-4 лет первое место заняла Николь Бронникова, второй стала Анастасия Зиновьева, третье место — у Марии Филатовой. Среди мальчиков этого возраста победил Артем Чуприн, серебряную медаль завоевал Артем Засухин, бронзовая награда — у Макара Барышникова.
Среди девочек 5-6 лет победу одержала Ярослава Нефедьева, второй стала Александра Пьянова, третье место заняла Злата Сиверская. Среди мальчиков 5-6 лет первое место занял Ярослав Клементьев, второе место — Никита Кривошеев, третье место — Федор Житов.
Среди девочек 7-8 лет лидировала Евгения Роголёва, второе место заняла София Рычкова, третьей стала Дарья Малых. Среди мальчиков 7-8 лет золотую медаль завоевал Артемий Попов, серебряную медаль выиграл Федор Гуркин, бронзовая награда — у Дмитрия Мезенцева. Среди мальчиков 9-10 лет победил Кирилл Петров, вторым стал Кирилл Батюшкин, замкнул тройку призеров Кирилл Емельянов.
Среди девочек 11-13 лет первой финишировала Василиса Ломова, второй результат показала Кира Шеповалова, третьей стала Юлия Есипенко. Среди мальчиков 11-13 лет победителем стал Семен Калугин, серебряную медаль завоевал Антон Лещанский, бронзовую медаль получил Валерий Панков.
Среди родителей первыми стали Ирина Матвиенко и Сергей Шамов. Второй результат среди родителей показал Николай Житов, третье место — у Сергея Сахаровского.
Соревнования проводила Ассоциация любителей и профессионалов конькобежного спорта и роллер спорта Иркутской области «Спидскейтинг-17» при поддержке министерства спорта Приангарья.
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