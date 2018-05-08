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Воробей: было впечатление, что Луческу не любил украинцев, даже ненавидел
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Воробей: было впечатление, что Луческу не любил украинцев, даже ненавидел 

Чемпионат.com 1 час назад
Бывший нападающий «Шахтёра» Андрей Воробей рассказал о взаимоотношениях с экс-наставником донецкого клуба Мирчей Луческу, который известен в России по работе в «Зените».
«У меня складывалось впечатление, что он не любил украинцев, вообще не любил. Даже ненавидел. Был заложником ситуации — надо было четверых ставить. Не могу утверждать, что Луческу ненавидел украинцев как людей, но как футболистов — точно.
Как тренер он сильный, но как человек… Знаешь, тренер найдёт тысячу способов, как уничтожить игрока. А мы — я, Тимощук, которые доморощенные, у него были поперёк горла», — сказал Воробей в эфире передачи «Вацко Live».
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