Воробей: было впечатление, что Луческу не любил украинцев, даже ненавидел

«У меня складывалось впечатление, что он не любил украинцев, вообще не любил. Даже ненавидел. Был заложником ситуации — надо было четверых ставить. Не могу утверждать, что Луческу ненавидел украинцев как людей, но как футболистов — точно.

Как тренер он сильный, но как человек… Знаешь, тренер найдёт тысячу способов, как уничтожить игрока. А мы — я, Тимощук, которые доморощенные, у него были поперёк горла», — сказал Воробей в эфире передачи «Вацко Live».