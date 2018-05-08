Культовая омская «многодневка» соберет гонщиков семи регионов России и Казахстана

Юношеская велогонка, которую в свое время проехал победитель этапа Giro d`Italia, гонщик «Тинькофф» , «Катюши» и «Астаны» Евгений Петров , начала свою историю в 1981 году.

До 2005 года юношеская многодневная велогонка, посвященная Дню Победы, оставалась популярным стартом местного значения, но позже обрела ранг всероссийских соревнований. По слова специалистов, в лучшие годы уровень участников нашей «многодневки», проходившей по дорогам Омска и Омской области, был вполне сопоставим с первенством России.

К сожалению, в последнее время гонка всё чаще целиком и полностью проводится за городом. В Омске наблюдать ведущих гонщиков страны в возрасте 14-16 лет удается лишь благодаря церемониям открытия состязаний и награждения победителей, которые традиционно принимает «Омский велотрек».

В 2018 году соревнования пройдут с 10 по 13 мая в Азовском районе. Многодневка будут состоять из 4-х этапов: гонки с раздельного старта на 15 км, двух групповых гонок — по 62 км и командной гонки на 25 км. В заездах поучаствуют ребята из Омской, Тюменской, Новосибирской, Кемеровской, Свердловской, Челябинской областей и гонщики из Казахстана.

Участникам предстоит поспорить за лидерство в генеральном и командномзачетах, а также зачете «активности» и «лучший молодой гонщик».

Состязания начнутся 10 мая гонкой с раздельного старта (в 17:00, 10-й км автодороги Звонарёв Кут). Там же 11 и 12 мая в 10:00 состоятся групповые гонки. Венчающая многодневку командная гонка стартует 13 мая в 11:00 с 1-го км автодороги Звонарёв Кут.

Открытие соревнований, представление команд и награждение первых призеров состоится на «Омском велотреке» 11 мая в 17:00. Здесь же 13 мая в 14:00 пройдет чествование главных героев многодневки и закрытие состязаний.

Напомним, что в 2017 году самые престижные зачеты многодневки (генеральный и «активности») второй раз кряду выиграл кузбасский гонщик Юрий Бутрехин, а омич Виктор Инкеев стал серебряным призером общего зачета. В 2018 году Омскую область на знаковой для региона гонке представят Эдуард Евсеев, Владислав Боголюбов, Павел Чекмарёв, Илья Лушников, Григорий Коржук, Сергей Никоненков, Сергей Рябов и Артур Лотфуллин.

Пресс-служба «Омского велоцентра» напоминает, что на время проведения гонок участок дороги Азово-Звонорёв Кут будет недоступен для проезда автотранспорта: 10 мая с 16:00 до 20:00, 11 и 12 мая с 10:00 до 15:00, 13 мая доступ к дороге откроется с 14:00.