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Базы команд-участниц ЧМ-2018 по футболу
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Базы команд-участниц ЧМ-2018 по футболу
Sputnik Грузия
33 минуты назад
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Sputnik Грузия
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, где будут тренироваться и жить игроки команд-участниц Чемпионата мира по футболу 2018 в России
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