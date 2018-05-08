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Базы команд-участниц ЧМ-2018 по футболу
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Базы команд-участниц ЧМ-2018 по футболу 

Sputnik Грузия 33 минуты назад
Фото: Sputnik Грузия
Смотрите в инфографике Sputnik, где будут тренироваться и жить игроки команд-участниц Чемпионата мира по футболу 2018 в России
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