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Житель Вороновского посетит парад на Красной площади
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Житель Вороновского посетит парад на Красной площади 

Администрация поселения Вороновское 28 минут назад
Фото: Администрация поселения Вороновское
Завтра в столице состоится главное событие мая. На Красной площади пройдёт праздничный военный Парад, посвящённый 73-ей годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Житель поселения Вороновское, ветеран Великой Отечественной войны Николай Станиславович Ярко посетит это торжественное мероприятие. По окончании праздничного парада Николай Станиславович отправится на торжественный приём Президента Российской Федерации Владимира Путина.
Такая уникальная возможность появилась у Николая Станиславовича благодаря содействию депутата Государственной Думы Дмитрия Саблина и Всероссийской Общественной организации ветеранов «Боевое братство».
Отметим, что 9 мая 2017 года Николай Станиславович также принимал участие в праздничном мероприятии на Красной площади.
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