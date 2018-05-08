Ещё
Экс-нападающий «Шахтера» — о Луческу: «Складывалось впечатление, что он не любил украинцев. Даже ненавидел»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Экс-нападающий «Шахтера» — о Луческу: «Складывалось впечатление, что он не любил украинцев. Даже ненавидел» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Soccer News
Бывший нападающий «Шахтера» Андрей Воробей выразил мнение, что экс-наставник донецкой команды и "Зенита" Мирча Луческу ненавидел украинских футболистов, сообщает dynamo.kiev.ua со ссылкой на эфир программы «Вацко Live». Румынский специалист возглавлял украинский клуб с 2004 по 2016 годы.
— Он зарплату получал в Украине, но у меня складывалось впечатление, что он не любил украинцев, вообще не любил. Даже ненавидел, — заявил Воробей. — Но четверых надо было ставить. Не знаю, не могу утверждать, что Луческу ненавидел украинцев как людей, но как футболистов — точно. Он сильный тренер, но как человек… Тренер найдет тысячу способов уничтожить игрока. И мы, доморощенные — я, Тимощук, — были ему поперек горла.
Воробей выступал за «Шахтер» с 1995 по 2007 годы.
Спорт-Экспресс: последние новости
У Бэйла родился сын На матч "Спартак" - "Ростов" в продаже осталось всего 2500 билетов Иньеста подарил Рамосу футболку, в которой сыграл свое последнее класико
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев породил новый анекдот про Мутко428
Жулин назвал причину разлада Медведевой с тренером6
Плющенко заступился за «обиженную» Медведеву5
Медведева выступила с официальным заявлением131
Конец эпохи: Мутко переводят из спорта77
Видео
00:56
Медведев породил новый анекдот про Мутко
Футбол Прочее
04:09
Новый тренер рассказал о работе с Медведевой
Фигурное катание
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:25
Фергюсон вышел из комы
Футбол
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
00:39
Мутко получит неожиданную должность
Летние виды спорта
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение