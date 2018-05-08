Экс-нападающий «Шахтера» — о Луческу: «Складывалось впечатление, что он не любил украинцев. Даже ненавидел»

Бывший нападающий «Шахтера» Андрей Воробей выразил мнение, что экс-наставник донецкой команды и "Зенита" Мирча Луческу ненавидел украинских футболистов, сообщает dynamo.kiev.ua со ссылкой на эфир программы «Вацко Live». Румынский специалист возглавлял украинский клуб с 2004 по 2016 годы.

— Он зарплату получал в Украине, но у меня складывалось впечатление, что он не любил украинцев, вообще не любил. Даже ненавидел, — заявил Воробей. — Но четверых надо было ставить. Не знаю, не могу утверждать, что Луческу ненавидел украинцев как людей, но как футболистов — точно. Он сильный тренер, но как человек… Тренер найдет тысячу способов уничтожить игрока. И мы, доморощенные — я, Тимощук, — были ему поперек горла.

Воробей выступал за «Шахтер» с 1995 по 2007 годы.