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Иван Кляйн готов баллотироваться на пост мэра Томска
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Иван Кляйн готов баллотироваться на пост мэра Томска 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Во вторник, 8 мая, действующий градоначальник Томска Иван Кляйн заявил о своем намерении баллотироваться на второй срок. «Единая Россия» приняла заявление для включения Ивана Кляйна в процедуру предварительного партийного голосования.
«Мне кажется, что «Единая Россия» здесь показывает пример всем парламентским партиям — предварительное голосование, по результатам которого кандидат получит поддержку партии. За этим будущее», — цитируют РИА Томск действующего мэра во время подачи заявления на праймериз.
Отметим, что документы на участие праймеризе уже подали шесть человек: руководитель федерации греко-римской борьбы Томска Максим Алферов, юрист Ярослав Мажнов, сотрудник ТДСК Олеся Черногривова, юрист Савва Попов, профессор ТГАСУ Владимир Ефименко и председатель молодежного Совета Томска Дарья Козырева.
Единый день предварительного голосования назначен на 3 июня нынешнего года, а выборы мэра Томска пройдут 9 сентября в единый день голосования.
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