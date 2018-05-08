Иван Кляйн готов баллотироваться на пост мэра Томска

Во вторник, 8 мая, действующий градоначальник Томска Иван Кляйн заявил о своем намерении баллотироваться на второй срок. «Единая Россия» приняла заявление для включения Ивана Кляйна в процедуру предварительного партийного голосования.

«Мне кажется, что «Единая Россия» здесь показывает пример всем парламентским партиям — предварительное голосование, по результатам которого кандидат получит поддержку партии. За этим будущее», — цитируют РИА Томск действующего мэра во время подачи заявления на праймериз.

Отметим, что документы на участие праймеризе уже подали шесть человек: руководитель федерации греко-римской борьбы Томска Максим Алферов, юрист Ярослав Мажнов, сотрудник ТДСК Олеся Черногривова, юрист Савва Попов, профессор ТГАСУ Владимир Ефименко и председатель молодежного Совета Томска Дарья Козырева.

Единый день предварительного голосования назначен на 3 июня нынешнего года, а выборы мэра Томска пройдут 9 сентября в единый день голосования.