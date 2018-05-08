Ученик из Карасука выиграл международный музыкальный конкурс

Юный музыкант из Карасука выиграл Гран-при Международного конкурса. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства НСО.

Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «VIVA, ROMA!», проходил в Италии. Ученик детской школы искусств из Карасукского района Иван Пятков удостоился главной награды Международного фестиваля — Гран-при.

Как пояснили в пресс-службе, право принять участие в конкурсе Иван получил благодаря победе во всероссийском конкурсе «Сила искусства». У юного музыканта, кстати, есть и другие престижные награды.