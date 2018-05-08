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Ученик из Карасука выиграл международный музыкальный конкурс
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Ученик из Карасука выиграл международный музыкальный конкурс 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Юный музыкант из Карасука выиграл Гран-при Международного конкурса. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства НСО.
Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «VIVA, ROMA!», проходил в Италии. Ученик детской школы искусств из Карасукского района Иван Пятков удостоился главной награды Международного фестиваля — Гран-при.
Как пояснили в пресс-службе, право принять участие в конкурсе Иван получил благодаря победе во всероссийском конкурсе «Сила искусства». У юного музыканта, кстати, есть и другие престижные награды.
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