В центре Москвы пройдет «Эстафета поколений»

Сегодня, 8 мая, в центре Москвы состоится «Эстафета поколений», посвященная Дню Победы.

Мероприятие начнется в 12:00 с возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата и зажжения факела «Эстафеты поколений» от Вечного огня.

Затем участники преодолеют дистанцию восемь километров по маршруту: Кремль — улица Воздвиженка — Новый Арбат— Кутузовский проспект — Поклонная гора. В забеге примут участие люди с ограниченными возможностями здоровья и волонтеры.

После этого в 14:00 состоится памятное шествие, посвященное 73-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В 15:00 пройдет праздничный митинг и концерт, в рамках которых будут чествовать ветеранов.

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