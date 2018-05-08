Ещё
В центре Москвы пройдет «Эстафета поколений»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В центре Москвы пройдет «Эстафета поколений» 

Москва меняется 1 час назад
Фото: Москва меняется
Сегодня, 8 мая, в центре Москвы состоится «Эстафета поколений», посвященная Дню Победы.
Мероприятие начнется в 12:00 с возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата и зажжения факела «Эстафеты поколений» от Вечного огня.
Затем участники преодолеют дистанцию восемь километров по маршруту: Кремль — улица Воздвиженка — Новый Арбат— Кутузовский проспект — Поклонная гора. В забеге примут участие люди с ограниченными возможностями здоровья и волонтеры.
После этого в 14:00 состоится памятное шествие, посвященное 73-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В 15:00 пройдет праздничный митинг и концерт, в рамках которых будут чествовать ветеранов.
Фото © Полина Наседкина / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
Сообщение В центре Москвы пройдет «Эстафета поколений» появились сначала на Москва Меняется.
Москва меняется: последние новости
В Крылатском пройдёт турнир по академической гребле 9 мая Победителям московского полумарафона будут вручать денежные призы Цель моей жизни — это служение моему народу и Отечеству — Владимир Путин
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев породил новый анекдот про Мутко428
Жулин назвал причину разлада Медведевой с тренером6
Плющенко заступился за «обиженную» Медведеву5
Медведева выступила с официальным заявлением131
Конец эпохи: Мутко переводят из спорта76
Видео
00:56
Медведев породил новый анекдот про Мутко
Футбол Прочее
04:09
Новый тренер рассказал о работе с Медведевой
Фигурное катание
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:25
Фергюсон вышел из комы
Футбол
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
00:39
Мутко получит неожиданную должность
Летние виды спорта
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение