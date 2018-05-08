Чемпионская атрибутика ФК «Локомотив» была раскуплена за один день

"Что касается чемпионской атрибутики, то первая партия в магазине была разобрана за день", — заявил Геркус. Также он добавил, что вскоре болельщики смогут заказать атрибутику в режиме онлайн.