Чемпионская атрибутика ФК «Локомотив» была раскуплена за один день 

ТАСС, 8 мая. Болельщики московского футбольного клуба «Локомотив» за один день раскупили первую партию атрибутики в честь победы команды в чемпионате России. Об этом на своей странице в Twitter сообщил президент клуба Илья Геркус.
"Что касается чемпионской атрибутики, то первая партия в магазине была разобрана за день", — заявил Геркус. Также он добавил, что вскоре болельщики смогут заказать атрибутику в режиме онлайн.
В субботу «Локомотив» дома обыграл санкт-петербургский "Зенит" со счетом 1:0 и впервые с 2004 года стал победителем чемпионата России. Московский клуб в третий раз в истории выиграл первенство страны.