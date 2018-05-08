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Подмосковные пловчихи завоевали две золотые медали на первенстве России
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Подмосковные пловчихи завоевали две золотые медали на первенстве России 

РИАМО 59 минут назад
Фото: РИАМО
Подмосковные пловчихи Карина Абросимова и Анастасия Макарова завоевали две медали на первенстве России, которое проходит в Саранске с 7 по 11 мая, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.
«На дистанции 200 метров на спине золото в составе сборной Московской области выиграла Карина Абросимова, показавшая время 2 минуты и 12,28 секунды. Второй к финишу пришла Ангелина Никифорова из Саратовской области (2.13,01), третьей — Арина Кошкина из Чувашии (2.16,25)», — говорится в сообщении.
Другая подмосковная спортсменка Анастасия Макарова стала лучшей на дистанции 50 метров брассом, показав время 31,79 секунды. Серебряную медаль выиграла Маргарита Дрямина из Удмуртии (31,83), бронзу — Анастасия Афанасьева (32,52).
«Подмосковные спортсменки уже на старте турнира показали высокий результат. В Московской области созданы все условия, чтобы у спортсменов была возможность равняться на такие громкие имена, как наша многократная чемпионка Юлия Ефимова и прославленные пловцы Евгений Рылов и Никита Лобинцев. Не сомневаемся, что в скором времени они будут побеждать не только на всероссийском, но и на мировом уровне», — отметил министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.
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