Подмосковные пловчихи завоевали две золотые медали на первенстве России

«На дистанции 200 метров на спине золото в составе сборной Московской области выиграла Карина Абросимова, показавшая время 2 минуты и 12,28 секунды. Второй к финишу пришла Ангелина Никифорова из Саратовской области (2.13,01), третьей — Арина Кошкина из Чувашии (2.16,25)», — говорится в сообщении.