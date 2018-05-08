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Павел Самусенко — бронзовый призер первенства России по плаванию среди юниоров
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Павел Самусенко — бронзовый призер первенства России по плаванию среди юниоров 

Советский спорт 1 час назад
С 7 по 11 мая в Саранске проходит первенство России по плаванию среди юношей и девушек и первенство России по плаванию среди юниоров.
В открытии соревнований 7 мая приняли участие первый вице-президент Всероссийской федерации плавания Григорий Стецюк, министр спорта и физической культуры Республики Мордовии Владимир Киреев, президент Федерации плавания Республики Мордовия Михаил Иоффе, директор Спортивного центра «Старт» Олег Сагайдак.
В стартовый день соревнований спортсмены разыграли 10 комплектов наград. В списке победителей и призеров соревнований и мурманский спортсмен Павел Самусенко. Среди юниоров 17-18 лет он стал третьим на дистанции 50 м баттерфляем (время — 24.21), еще одну бронзу он завоевал на дистанции 100 м на спине (время — 56.52).
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