В станице Динской завершился очередной вид программы Сельских игр Кубани

Стадион «Кубань» станицы Динской принял очередные финальные соревнования в рамках XXV Сельских спортивных игр Кубани. На сей раз лучших выявляли в турнире косарей. Стоит отметить, что за награды состязались не только мужчины, но и женщины.

Помимо основного вида — выкашивания участка (5х5 метров) на время, любители здорового образа жизни также выявляли лучших в беге, подтягивании и упражнении на пресс (сгибание туловище из положения.

Всего участие в турнире приняли 68 человек из 36 муниципалитетов региона. Победу праздновали косари Каневского района. Они стали первыми по итогам общекомандного зачёта, а также заняли первые места в личном зачёте у мужчин и женщин.

Следующий вид в рамках игр — городошный спорт. Соревнования пройдут в станице Ленинградской 19 и 20 мая.

XXV Сельские спортивные игры Кубани, соревнования косарей

Командный зачёт:

1-е место — Каневской район

2-е место — Кущевский район

3-е место — Динской район

Личный зачёт среди мужчин:

1-е место — Влад Вдовиченко (Каневской район)

3-е место — Виталий Авраменко (Гулькевичский район)

Личный зачёт среди женщин:

1-е место — Ольга Вдовиченко (Каневской район)

2-е место — Дарья Сероштан (Брюховецкий район)

3-е место — Кравченко Валерия (Кущевский район)