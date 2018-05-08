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В станице Динской завершился очередной вид программы Сельских игр Кубани
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В станице Динской завершился очередной вид программы Сельских игр Кубани 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Советский спорт
Стадион «Кубань» станицы Динской принял очередные финальные соревнования в рамках XXV Сельских спортивных игр Кубани. На сей раз лучших выявляли в турнире косарей. Стоит отметить, что за награды состязались не только мужчины, но и женщины.
Помимо основного вида — выкашивания участка (5х5 метров) на время, любители здорового образа жизни также выявляли лучших в беге, подтягивании и упражнении на пресс (сгибание туловище из положения.
Всего участие в турнире приняли 68 человек из 36 муниципалитетов региона. Победу праздновали косари Каневского района. Они стали первыми по итогам общекомандного зачёта, а также заняли первые места в личном зачёте у мужчин и женщин.
Следующий вид в рамках игр — городошный спорт. Соревнования пройдут в станице Ленинградской 19 и 20 мая.
XXV Сельские спортивные игры Кубани, соревнования косарей
Командный зачёт:
1-е место — Каневской район
2-е место — Кущевский район
3-е место — Динской район
Личный зачёт среди мужчин:
1-е место — Влад Вдовиченко (Каневской район)
2-е место — Сергей Кулагин (Апшеронский район)
3-е место — Виталий Авраменко (Гулькевичский район)
Личный зачёт среди женщин:
1-е место — Ольга Вдовиченко (Каневской район)
2-е место — Дарья Сероштан (Брюховецкий район)
3-е место — Кравченко Валерия (Кущевский район)
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