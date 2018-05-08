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Итоги 36 тура Ла Лиги в цифрах и фактах
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Итоги 36 тура Ла Лиги в цифрах и фактах 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Выделяем все самое интересное и значимое, что случилось в тридцать шестом туре испанской Ла Лиги сезона 2017/2018.
Эвер Банега реализовал все свои 7 пенальти, выступая за «Севилью» во всех турнирах.
В матче с «Реалом Сосьедад» игроки «Севильи» отдали 346 передач и совершили 525 касаний мяча — это самый низкий показатель для команды со времен ухода из нее Унаи Эмери в 2016 году.
"Эйбар" выиграл оба матча у «Жироны» в текущем розыгрыше Ла Лиги. В предыдущих их 8 очных встречах он не побеждал ни разу — 3 ничьи и 5 поражений.
Иньяки Уильямс вышел в лидеры среди игроков «Атлетика» по системе «гол+пас» в текущем розыгрыше Ла Лиги — 7 забитых мячей и 6 результативных передач.
"Вильярреал" выиграл оба матча у «Валенсии» в одном сезоне Ла Лиги в третий раз в истории.
Родри Эрнандес ("Вильярреал") отдал лишь 4 неточные передачи в матче с «Валенсией» (81 из 85) — это его лучший результат в сезоне в играх с командами из лидирующей четверки.
"Алавес" впервые в своей истории выиграл 3 выездных матча Ла Лиги подряд.
"Атлетико" не пропустил мячи в свои ворота в первом тайме в 32 из 36 матчей текущего розыгрыша Ла Лиги — это самый высокий показатель в топ-5 европейских чемпионатах.
"Эспаньол" стал первой командой, обыгравшей «Атлетико» на «Ванда Метрополитано» в рамках Ла Лиги.
"Барселона" и "Реал" впервые с мая 2008 года сыграли Эль Класико, чемпион перед которым уже был определен.
"Реал" впервые за шесть матчей во всех турнирах при Криштиану Роналду, Гарете Бэйле и Кариме Бензема в стартовом составе сыграл вничью с «Барселоной» — 1 победа и 4 поражения.
Андрес Иньеста, Лионель Месси ("Барселона") и Серхио Рамос ("Реал") сыграли свои 38 матчи в Эль Класико. Больше них в этом противостоянии участвовали только Маноло Санчис (43 игры), Пако Хенто (42) и Хави (42).
Криштиану Роналду ("Реал") сравнялся с Альфредо Ди Стефано по количеству забитых в Эль Класико голов (18) — это второй результат в истории противостояния.
Карим Бензема первым из игроков «Реала» достиг отметки минимум в 10 голов и результативных передач в текущем сезоне во всех турнирах — 11 забитых мячей и 10 ассистов.
"Реал" первым достиг отметки в 400 забитых мячей в Эль Класико.
Лионель Месси ("Барселона") с 7 голами стал рекордсменом по количеству забитых мячей в Эль Класико на «Камп Ноу» в рамках Ла Лиги.
Зинедин Зидан ("Реал") повторил достижение Мигеля Муньоса 1962-1965 годов по количеству сыгранных подряд матчей без поражений на «Камп Ноу» в Эль Класико — 2 победы и 2 ничьи.
Анхель Родригес забил свой 13 мяч в текущем розыгрыше Ла Лиги. Больше из игроков «Хетафе» в одном чемпионате забивал только Роберто Сольдадо в сезоне 2009/2010 (16).
Перед голом Лео Баптистао в ворота «Атлетико» игроки «Эспаньола» отдали 14 передач — это самый высокий показатель для гостей на «Ванда Метрополитано» в истории Ла Лиги.
Луис Суарес ("Барселона") стал вторым игроком в текущем розыгрыше Ла Лиги, забившим и отдавшим минимум 10 голов и ассистов (24 забитых мяча и 10 результативных передач). Быстрее уругвайца эту отметку преодолел только его партнер по команде Лионель Месси (33 забитых мяча и 12 результативных передач).
"Реал" нанес по воротам «Барселоны» 17 ударов — это самый высокий показатель для команды за последние 10 лет в Эль Класико на «Камп Ноу» во всех турнирах.
Хосе Луис Моралес со своими 19 голами стал лучшим бомбардиром в истории «Леванте» в Ла Лиге.
Последние 5 игроков, которые забивали минимум 5 голов прямыми ударами со штрафных в одном сезоне Ла Лиги:
1. Маркос Ассунсао ("Бетис"): 5 мячей из 49 попыток в сезоне 2004/2005. 2. Мариано Перния ("Хетафе"): 5 мячей из 24 попыток в сезоне 2005/2006. 3. Роналдиньо ("Барселона"): 6 мячей из 49 попыток в сезоне 2006/2007. 4. Лионель Месси ("Барселона"): 6 мячей из 48 попыток в сезоне 2017/2018. 5. Энис Бардхи ("Леванте"): 5 мячей из 16 попыток в сезоне 2017/2018.
Фахад Аль Муваллад ("Леванте") стал первым игроком из Саудовской Аравии, сыгравшим в Ла Лиге.
Перед голом Коке в ворота «Леганеса» игроки «Леванте» отдали 16 передач — это лучший клубный результат в Ла Лиге с сезона 2006/2007.
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