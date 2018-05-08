Климов: комиссия СФ завершит подготовку доклада по выборам после отчета миссии БДИПЧ ОБСЕ

МОСКВА, 8 мая. / ТАСС /. Временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета в конце мая — начале июня завершит работу над специальным докладом, посвященным вмешательству иностранных государств и организаций в президентские выборы в России, после того как свой отчет предоставит миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ). Об этом сообщил ТАСС во вторник глава комиссии Андрей Климов.

Ранее сообщалось, что доклад будет обнародован в мае, после инаугурации президента.

"Думаю, в конце мая — начале июня текст будет готов. Я могу его доработать только после того, как у нас будет официальный доклад БДИПЧ ОБСЕ по итогам наших выборов. То есть, когда мы получим все заключения, в том числе и внешние", — сказал Климов.

Он сообщил, что накануне общался с представителями Центризбиркома России , которые пока не в курсе, когда появится доклад миссии наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ. «Им обещали через два месяца после окончания выборов, то есть, видимо, не раньше 18 мая. Нам потребуется несколько дней, чтобы обработать эту информацию и завершить наш доклад», — сказал сенатор.

По его словам, базовый текст доклада временной комиссии уже есть. «Он состоит из двух вещей: участие СМИ в иностранном вмешательстве, а вторая часть — это то, что было в закрытой части ежегодного доклада [опубликованного 28 февраля], что мы не могли представить, потому что это могло трактоваться как работа в пользу какого-то конкретного кандидата», — рассказал Климов.

"Мы говорили о том, что они [страны, осуществлявшие вмешательство в выборы в России] провалили социологию, что они давили на нас через разного рода международные организации, такие как Евросоюз Совет Европы . Это все будет в комплексе отражено в докладе", — добавил глава комиссии СФ.

Климов также сказал, что 14 мая на заседании комитета СФ по международным делам он сообщит коллегам о ходе подготовки специального доклада комиссии.

Вмешательство в выборы в России через СМИ, НПО и НКО Ранее парламентарий сообщил ТАСС, что комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета зафиксировала более тысячи случаев вмешательства в дела России извне в период избирательной президентской кампании через СМИ США, Великобритании, Франции и ФРГ. По его словам, количество негативных публикаций в 55 раз превышало количество позитивных. Иностранные средства массовой информации, отмечал он, имеющие государственное зарубежное финансирование, «конкретно занимались пропагандой и агитацией на русском языке на территории России» и в том числе вели активную предвыборную агитацию, направленную на российского избирателя, в нарушение российского законодательства.

Кроме того, Климов отмечал, что ряд проблем возникали в связи с деятельностью в России так называемых неправительственных и некоммерческих организаций, часть из которых признана в РФ нежелательными. Они также, по его мнению, осуществляли попытки вмешательства в ход президентской кампании в марте текущего года.