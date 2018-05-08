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Снаряды, которые находят через 75 лет после освобождения Кавказа, опасны?
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Снаряды, которые находят через 75 лет после освобождения Кавказа, опасны? 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Чаще всего старые снаряды находят поисковики при раскопках блиндажей и окопов в местах боёв. «Работа с захоронениями, в том числе госпитальными и санитарными, не так опасна: боеприпасы там попадаются редко, — говорит представитель СКФО в координационном совете „Поискового движения РФ“ Андрей Клименко. — Когда снаряд обнаружен, поисковики действуют по инструкции: сообщают в полицию, МЧС, Росгвардию. Приезжают сапёры-подрывники и на месте принимают решение, вывезти боеприпас на полигон или уничтожить на месте.
Опасен ли снаряд, зависит от того, в каких условиях он лежал все эти годы. Есть с виду ржавые, но у них рабочие детонаторы, и они могут взорваться. А иногда наоборот, выглядят, как смазанные, но внутри коррозия. Сапёров среди поисковиков очень мало, поэтому самостоятельно такие находки никто не обезвреживает».
Андрею Клименко не удалось припомнить ни одного несчастного случая в округе за последнее десятилетие из-за взрывов снарядов времён Великой Отечественной, а вот в других регионах России такие ЧП случаются ежегодно.
«Любой человек в местах, где шли бои, подвергается опасности, потому что там могут остаться неразорвавшиеся боеприпасы. Одно неосторожное прикосновение, и может случиться непоправимое. Чаще всего, не по вине тех, кто ведёт раскопки, ведь снаряд в земле можно просто не заметить», — поясняет поисковик.
Больших оружейных складов времён войны в последние годы на Северном Кавказе не находят. Чаще попадаются утерянные или неразорвавшиеся снаряды, от патронов до авиационных бомб. В прошлом году в центре Нальчика сборщик металлолома нашёл 50-килограммовую авиабомбу, в Карачаево-Черкесии обнаружили два артиллерийских снаряда вдоль дороги Черкесск — Домбай, а под Ставрополем — снаряд в лесу. Нередко боеприпасы выкапывают строители, как это было в 2015 году в центре Пятигорска при реконструкции сквера Анджиевского, где нашли несколько старых мин.
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