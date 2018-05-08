Прогноз на матч Лестер — Арсенал: как сыграют канониры в логове лис

В среду вечером должок календарю Премьер-лиги вернут «Лестер» и «Арсенал». Клод Пюэль , по слухам, находится на грани увольнения, поэтому его «лисам» нужно постараться показать хороший футбол и прервать неудачную серию. «Канониры», в свою очередь, рассчитывают достойно проводить Арсена Венгера , победив в заключительных матчах сезона. "Евро-Футбол.ру" анонсирует грядущее противостояние на «Кинг Пауэр».

Лестер

На прошлой неделе руководство «Лестера» выразило поддержку Клоду Пюэлю. Тут же британские журналисты вспомнили, как боссы «лис» в своё время поддержали Клаудио Раньери, а через две недели отправили его в отставку. Словом, летом лестерцы вполне могут сменить главного тренера. Одной из кандидатур называется Давид Вагнер , который ныне работает с «Хаддерсфилд Таун». К матчу с «Арсеналом» футболисты «Лестера» подходят с серией неудач. В пяти последних матчах Премьер-лиги команда Клода Пюэля набрала всего-навсего одно очко. Трибуны «Кинг Пауэр» были очень недовольны, когда в субботу «лисы» остались ни с чем в поединке с «Вест Хэмом». Сейчас футболистам важно собраться и порадовать своих фанатов.

Арсенал

На выходных северный Лондон устроил Арсену Венгеру пышные проводы. Соответствующую атмосферу на "Эмирейтс" поддержали и футболисты — «Арсенал» разнёс «Бёрнли», забив сопернику пять безответных мячей. Венгер заявил, что уже имеет на руках множество предложений — даже больше, чем он ожидал. Но французский специалист не торопится их рассматривать, поскольку хочет отработать контракт с «канонирами» до последнего дня. Под руководством Венгера «Арсеналу» осталось провести два гостевых матча — с «Лестером» и «Хаддерсфилд Таун». Конечно, Арсену хочется завершить 22-летний период работы в лондонском клубе серией побед.

Месут Озил пропустит остаток сезона из-за травмы спины, но должен восстановиться к чемпионату мира. А вот Лоран Косельни будет прооперирован и не вернётся на поле раньше декабря. Также Арсен Венгер не рассчитывает на Мохамеда Эльнени и Санти Касорлу.

Где смотреть матч

Игру на «Кинг Пауэр», которая стартует в 21:45 по московскому времени, покажет канал «Матч! Футбол 2». Следить за ходом поединка можно будет на портале LiveResult в текстовой трансляции.

Статистика личных встреч

"Лестер" — «Арсенал»: +1=7-15. Разница мячей: 21-53.

Первый круг: 3:4.

"Арсенал" является очень неудобным соперником для «Лестера». Даже в чемпионском сезоне «лисы» дважды проиграли «канонирам». В истории Премьер-лиги лестерцы лишь раз обыграли лондонцев — в далёком ноябре 1994-го года.

Интересные факты

— «Лестер» обыграл «Арсенал» в их первой встрече в рамках Премьер-лиги в 1994 году. С тех пор «лисы» ни разу не брали верх над «канонирами» (7 ничьих, 15 поражений).

— Клод Пюэль проиграл два своих предыдущих домашних матча против «Арсенала» с общим счётом 0:7 (0:5 и 0:2 в качестве тренера «Саутгемптона»).

Джейми Варди забил 5 голов в последних пяти матчах Премьер-лиги против «Арсенала».

Прогноз на матч от «Евро-Футбол.ру»

"Лестер" находится в плохой форме, а Клод Пюэль — под давлением. В таких условиях сложно рассчитывать на успех «лис», тем более что «Арсенал» исторически является для них очень неудобным соперником. Как нам кажется, можно ставить на победу команды Венгера за очень приличный коэффициент 1.95.