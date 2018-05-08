Ещё
Россия обрела премьер-министра
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россия обрела премьер-министра 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Госдума утвердила на посту премьер-министра Дмитрий Медведева, трансляция заседания велась на сайте нижней палаты парламента.
Кандидатуру Медведева внес на рассмотрение депутатов президент России Владимир Путин.
Медведев возглавлял кабинет министров в течение предыдущего шестилетнего срока Путина, инаугурация главы государства на новый срок прошла 7 мая.
После этого правительство ушло в отставку, прежний состав получил приставку и.о. Медведев вечером 7 мая на встрече с «Единой Россией» назвал несколько кандидатов в кабинет министров.
В частности, он предложил назначить и.о. министра финансов Антона Силуанова первым вице-премьером, а и.о. замглавы правительства по вопросам спорта Виталия Мутко — вице-премьером по строительству.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии  Ещё 43 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФИФА наказала Россию23
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко250
Медведев породил новый анекдот про Мутко471
Еще одна фигуристка ушла вслед за Медведевой64
Жулин назвал причину разлада Медведевой с тренером11
Видео
00:56
Медведев породил новый анекдот про Мутко
Футбол Общество
04:09
Новый тренер рассказал о работе с Медведевой
Фигурное катание
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
00:56
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко
Зимние виды спорта
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:25
Фергюсон вышел из комы
Футбол
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
00:39
Мутко получит неожиданную должность
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение