Россия обрела премьер-министра 

Госдума утвердила на посту премьер-министра Дмитрий Медведева, трансляция заседания велась на сайте нижней палаты парламента.
Кандидатуру Медведева внес на рассмотрение депутатов президент России Владимир Путин.
Медведев возглавлял кабинет министров в течение предыдущего шестилетнего срока Путина, инаугурация главы государства на новый срок прошла 7 мая.
После этого правительство ушло в отставку, прежний состав получил приставку и.о. Медведев вечером 7 мая на встрече с «Единой Россией» назвал несколько кандидатов в кабинет министров.
В частности, он предложил назначить и.о. министра финансов Антона Силуанова первым вице-премьером, а и.о. замглавы правительства по вопросам спорта Виталия Мутко — вице-премьером по строительству.