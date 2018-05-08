Ещё
Олег Кононенко: «Самара Арена» — это просто космос
Далее:
Читайте также:
Ещё

Олег Кононенко: «Самара Арена» — это просто космос 

Портал для болельщиков ЧМ-2018™ — Welcome2018.com 2 часа назад
Посол Самары на Чемпионате мира по футболу FIFA 2018 в России™, космонавт Олег Кононенко высоко оценил новый стадион, который примет матчи мирового первенства. «Стадион и чаша арены напоминают приземлившуюся тарелку, некий космический аппарат, — отметил космонавт. — „Земные“ масштабы стадиона поражают. Сейчас модно употреблять к месту и не к месту слово „космос“.
Подробнее о послах ЧМ-2018 читайте в специальном разделе welcome2018.com  »Стадион будет задавать уровень игре и футболистам, они должны соответствовать ему, ведь стадион — действительно крутой. То же самое касается болельщиков — элементарно мусорить здесь будет просто неприлично", — сказал Олег Кононенко.
Он также сообщил, что футбол весьма популярен у космонавтов. «У нас есть футбольная команда, которая выступает в различных первенствах и товарищеских матчах, — сообщил Кононенко. — Но есть табу: если космонавт готовится к полету он в футбол не играет, потому что это травмоопасный вид спорта. На МКС есть имитаторы футбольных мячей, но играем очень аккуратно, чтобы внутри станции ничего не разнести. Практически весь отряд космонавтов — футбольные болельщики. Болеем за разные команды, следим за первенством России, активно обсуждаем матчи».
Летом Самара примет четыре игры группового этапа Чемпионата мира: Коста-Рика — Сербия (17 июня), Дания — Австралия (21 июня), Уругвай — Россия (25 июня) и Сенегал — Колумбия (28 июня). 2 июля на «Самара Арене» пройдет матч 1/8 финала, а 7 июля — четвертьфинал.
Портал для болельщиков ЧМ-2018™ — Welcome2018.com: последние новости
Второй тестовый матч прошел на "Ростов Арене" Владимир Путин: Россия готова к ЧМ-2018 11 Послов ЧМ-2018 станут участниками кампании "Команда Чемпионов"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна фигуристка ушла вслед за Медведевой44
Медведев породил новый анекдот про Мутко457
Жулин назвал причину разлада Медведевой с тренером7
Плющенко заступился за «обиженную» Медведеву6
Медведева выступила с официальным заявлением138
Видео
00:56
Медведев породил новый анекдот про Мутко
Футбол Прочее
04:09
Новый тренер рассказал о работе с Медведевой
Фигурное катание
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:25
Фергюсон вышел из комы
Футбол
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
00:39
Мутко получит неожиданную должность
Летние виды спорта
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение