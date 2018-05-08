Олег Кононенко: «Самара Арена» — это просто космос

Посол Самары на Чемпионате мира по футболу FIFA 2018 в России™, космонавт Олег Кононенко высоко оценил новый стадион, который примет матчи мирового первенства. «Стадион и чаша арены напоминают приземлившуюся тарелку, некий космический аппарат, — отметил космонавт. — „Земные“ масштабы стадиона поражают. Сейчас модно употреблять к месту и не к месту слово „космос“.

Подробнее о послах ЧМ-2018 читайте в специальном разделе welcome2018.com »Стадион будет задавать уровень игре и футболистам, они должны соответствовать ему, ведь стадион — действительно крутой. То же самое касается болельщиков — элементарно мусорить здесь будет просто неприлично", — сказал Олег Кононенко.

Он также сообщил, что футбол весьма популярен у космонавтов. «У нас есть футбольная команда, которая выступает в различных первенствах и товарищеских матчах, — сообщил Кононенко. — Но есть табу: если космонавт готовится к полету он в футбол не играет, потому что это травмоопасный вид спорта. На МКС есть имитаторы футбольных мячей, но играем очень аккуратно, чтобы внутри станции ничего не разнести. Практически весь отряд космонавтов — футбольные болельщики. Болеем за разные команды, следим за первенством России, активно обсуждаем матчи».

Летом Самара примет четыре игры группового этапа Чемпионата мира: Коста-Рика — Сербия (17 июня), Дания — Австралия (21 июня), Уругвай — Россия (25 июня) и Сенегал — Колумбия (28 июня). 2 июля на «Самара Арене» пройдет матч 1/8 финала, а 7 июля — четвертьфинал.