В биографии Мутко нашлась пикантная связь со строительством

«С боем выбивал у Госплана и кирпич, и цемент»

Виталий Мутко сохранит пост вице-премьера в правительстве Дмитрия Медведева — такой вывод можно было сделать из вчерашней встречи ДАМа с фракцией «Единой России» . Виталий Леонтьевич, если верить компетентным источникам, будет отвечать в кабинете министров уже не за спорт, а за строительство. Мы покопались в биографии Мутко и, кажется, нашли ту самую «скрепу», которая связывает его со строительной стезей.

Первое высшее образование г-н Мутко заочно получил в 1983 году, уже являясь председателем Кировского райисполкома Ленинграда.

Тот, кто застал период развитого социализма в СССР, скажет, что в это время без «вышки» не назначались даже бригадиры в каких-нибудь машиностроительных цехах. А тут — председатель райисполкома и где? В городе трех революций, в самом Ленинграде! Второй человек в Кировском районе — после 1-го секретаря РК КПСС.

И пускай наших политологов не смущает тот факт, что предлагаемая на суд Госдумы кандидатура не имеет опыта в строительстве, что по полученной в институте специальности он инженер-механик на судовых машинах.

Еще как имеет! Ведь райисполком советской поры (когда «кирпич — бар, цемент — йок») одной из своих наиглавнейших задач считал улучшение жилищных условий советских граждан, ввод жилья в строй. «Совкам» не нужно доказывать, что «предрик» (так тогда назывался председатель райисполкома) не вылазил со строительных объектов, с боем выбивал у Госплана и кирпич, и цемент. (Еще много раньше, напомним историю, за гвоздями советские чиновники ездили к самому Ленину!)

В майском указе Владимир Путин ставит перед правительством задачу: в год улучшать жилищные условия не менее 5 млн россиян. Можно не волноваться: Мутко — сделает!

А если у него что-то не будет получаться, ему ли не знать, как наращивать обороты, ускорятся и бить рекорды?

В общем, с таким вице-премьером хоть какая-то часть указа будет выполнена!

Правда, с таким мнением категорически не согласен эксперт «КВ», фамилию которого по его просьбе мы называть не будем. Велика вероятность, что с новым «строительным штабом» ему еще работать, и ему «все припомнят».

— Когда я услышал о Виталии Мутко, я был в шоке, как и подавляющее число моих коллег. На мой взгляд, министр строительства Михаил Мень на своем посту вполне успешно справляется со своими обязанностями — в тех ограничительных рамках, политических и экономических, которые существуют. У меня к нынешнему министру строительства масса вопросов. Но к любому самому хорошему чиновнику можно придумать массу вопросов, так устроена наша жизнь. Главное, что они решаются, мы двигаемся вперед.

Но кандидатура Виталия Мутко… Нет, не понимаю — зачем. Видимо, действительно решили «не прогибаться перед внешними обстоятельствами».

«Депутаты дружным хохотом встретили предложение назначить Мутко вице-премьером по строительству»